خلال لقاء بصناعيي سحاب والموقر الجغبير: “صناعة عمان” تطرح عطاء أرض المعارض ومركز الاعمال

الرجبي: خدمات مميزة تقدمها جمعية المستثمرين الأردنية لمنتسبيها

وطنا اليوم-أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير بأن مجلس ادارة غرفة صناعة عمان يؤمن بأن نجاح الغرفة في تطوير الصناعة الوطنية، يتطلب مشاركة جميع الصناعيين، دون استثناء، في وضع الخطط المستقبلية لعمل الغرفة، وكذلك اهمية ابقاء الصناعيين على اطلاع مستمر بآخر المستجدات ذات العلاقة بالعمل الصناعي.

واضاف الجغبير خلال لقاء بصناعيين من منطقتي سحاب والموقر في مبنى جمعية المستثمرين الاردنية، بحضور رئيس الجمعية مجاهد الرجبي، ان الغرفة تحرص على ان تكون العلاقة مع الجمعيات المناطقية الصناعية، تكاملية لا تنافسية، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به جمعية المستثمرين الأردنية في متابعة قضايا الصناعيين في سحاب والموقر بالتنسيق مع الغرفة، مرحبا بفكرة تشكيل مجلس استشاري يضم مندوبين للوزارات والمؤسسات المعنية بالعمل الصناعي وممثلين لغرف الصناعة والجمعية.

واشار الجغبير خلال اللقاء الى ان غرفة صناعة عمان ستقوم بطرح عطاء أرض المعارض ومركز الاعمال، حيث تأتي اهمية هذا المشروع بسبب افتقار المملكة الى مركز متخصص لاقامة للمعارض، والذي يتواجد في معظم دول العالم ومنها الدول المجاورة، مبينا ان المشروع أشرفت على دراسة العروض الاولية للتصميم نقابة المهندسين الأردنيين، وسيقام المركز على ارض مساحتها 33 دونما تملكها الغرفة على شارع المطار، وسيضم عدة قاعات للمعارض، اضافة الى الى مجمع للاعمال، حيث ستحرض الغرفة على ان يكون مركز المعارض المنوي بناءه مجهزا بأحدث ما وصلت اليه مراكز المعارض العالمية، و سيحتوي المركز على قاعات لاقامة اللقاءات الثنائية والمفاوضات التجارية، اضافة الى عقد ورش عمل ومؤتمرات تناقش ابرز القضايا الصناعية، وستدرس الغرفة اتاحة المجال للشركات الصناعية للمشاركة في تأسيسه.

من جهته أوضح رئيس جمعية المستثمرين الأردنية مجاهد الرجبي، ان الجمعية تأسست عام 1991، حيث تضم منطقتي سحاب والموقر حوالي 600 مصنع يتجاوز حجم استثمارها الـ 6 مليارات دينار، وتشغل مايزيد على الـ 26 الف عامل وعاملة، مؤكدا ان الجمعية تحرص على التنسيق مع غرفة صناعة عمان في كافة الفعاليات والبرامج التي تنظمها، باعتبارها المظلة لكافة الجمعيات المناطقية في العاصمة.

واشار الرجبي الى ان الجمعية تقدم خدمات مميزة لمنتسبيها، بالتعاون مع العديد من المؤسسات والجهات، حيث نظمت برامج تدريبية بالتعاون مع ممكز التدريب المهني المتقدم، أحد برامج مكتب سمو ولي العهد، لتأهيل الشباب للعمل في القطاع الصناعي، كما وقعت اتفاقية شراكة مع الجامعة الألمانية الأردنية لغايات التعاون في مجال تدريب الكوادر البشرية، كما قامت الجمعية بافتتاح مكتب للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية / سحاب، بهدف التسهيل على صناعيي المنطقة وتوفير وقتهم وجهدهم، اضافة الى قيام الجمعية بالتواصل مع هيئة تنظيم النقل البري لغايات تخصيص باصات لنقل العاملين في المنطقة من أماكن سكناهم في الزرقا، هذا عدا عن الاتفاقيات التي تم عقدها مع شركات متخصصة بالشحن والنقل والاستشارات لتقديم خدماتهم للصناعيين وبأسعار منافسة.

وشهد اللقاء تقديم عرض من قبل مديرة الجمعية الدكتورة حنين حسونة، حول الجمعية، كما ستعرض صناعيون عددا من القضايا والمعيقات، حيث طلب الجغبير توجيه كتب بخصوصها الى غرفة صناعة عمان، ليتم مخاطبة الوزارات والجهات المعنية للعمل على حلها بالسرعة الممكنة.