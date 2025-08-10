زين والجامعة الأردنية تجددان التعاون لتقديم الخدمات الصحية عبر عيادة زين المجانية المتنقلة

وطنا اليوم-عمان، 10 آب 2025: استكمالاً لجهودهما في تعزيز الخدمات الصحية وتقديمها بالمجان لمستحقيها؛ أعلنت شركة زين الأردن والجامعة الأردنية وبالتعاون مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية JOHUD””عن تجديد اتفاقية التعاون التي تجمعهما، والتي تشتمل على تقديم خدمات صحية مشتركة عبر برامج ومبادرات متنوعة.

وبموجب الاتفاقية، ستواصل شركة زين تعاونها مع الجامعة الأردنية عبر مشاركة عيادة زين المجانية المتنقلة في الحملات والأيام الطبية المجانية التي تقيمها الجامعة، والتي تستهدف طلبة الجامعة، بالإضافة إلى كبار السن عبر تنظيم زيارات لدور المسنين وتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة وصحة الأسنان.

وياتي تجديد هذه الاتفاقية مواصلةً للتعاون الممتد الذي يجمع الطرفين، حيث تم تنفيذ عدد من المبادرات والأيام الطبية المجانية والزيارات الميدانية التي استفاد منها مئات المرضى، والتي اشتملت على تقديم خدمات الكشف والرعاية الصحية المجانية لطلبة الجامعة الأردنية في عيادة زين المجانية المتنقلة التي تواجدت في حرم الجامعة، وذلك بالتعاون مع كلية طب الأسنان في الجامعة، حيث تم الكشف وتقديم الخدمة لـ 196 طالباً وطالبة من مختلف كليات الجامعة، كما تضمنت حملة توعوية وفحصاً مجانياً للأسنان بالإضافة إلى الحشوات وعلاج العصب واللثة والتركيبات الثابتة.

كما تم تنظيم زيارات ميدانية لمركز وادي الشتا لرعاية المسنين، بواقع 6 زيارات تم خلالها تقديم خدمات الرعاية الصحية وصحة الأسنان لنزلاء المركز، بمشاركة طلبة الدراسات العليا في تخصص الاستعاضة السنية، حيث تم فحص نزلاء المركز في عيادة زين المجانية المتنقلة وتم تقديم خدمات علاجية شملت القلع غير الجراحي وإزالة التكلسات وتنظيف الأسنان وتجهيز عدد من المرضى لتركيب أطقم أسنان كاملة.

وبينت شركة زين الأردن أن تجديدها لهذا التعاون مع الجامعة الأردنية يأتي في إطار مبادراتها وإسهاماتها المستمرة تجاه القطاع الصحي في المملكة الذي توليه اهتماماً كبيراً ضمن القطاعات الرئيسية التي تغطيها في برامجها ومبادراتها المستدامة، كما تأتي هذه الخطوة ضمن التزام الشركة المستمر تجاه المجتمع المحلي وحرصها على تسخير إمكاناتها للارتقاء بالخدمات الصحية وضمان وصولها لمستحقيها في كافة أنحاء المملكة، حيث عبّرت الشركة عن فخرها بهذا التعاون الذي يأتي امتداداً للعلاقة الراسخة مع الجامعة الأردنية (أم الجامعات) في مجالات متعددة، والذي ستواصل من خلاله العمل لخدمة المزيد من المحتاجين للرعاية الصحية في مختلف أنحاء المملكة.

يذكر بأن عيادة زين المجانية المتنقلة قد استفاد من خدماتها حتى الآن أكثر من 260 ألف شخص، وهي إحدى مبادرات شركة زين المجتمعية تجاه قطاع الصحة، حيث تم إطلاقها في العام 2002 لدعم المجتمع المحلي وتعزيز وتسهيل إمكانية الوصول لخدمات الرعاية الصحية، ومواصلةً لدور الشركة في نشر الوعي الصحي بين المواطنين، بما يتماشى مع الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه) من أهداف التنمية المُستدامة التي تتبناها الشركة في كافة برامجها في مجال إدارة الاستدامة.

وتقدّم العيادة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المحلي، أفضل خدمات الرعاية الصحية المجانية الشاملة وخدمات الكشف عن الأمراض السارية والمُعدية، ومتابعة الأمراض المزمنة وصحة الأسنان، إلى جانب متابعة صحة الطفل السليم، حيث تحتوي على تجهيزات طبية مُتكاملة، ويديرها كادر مؤهّل مكوّن من طبيب أطفال مُختص وطبيبة أسنان، حيث يشتمل إجراء الفحص الطبي الشامل على الكشف السريري، وصحة الفم والأسنان، وصرف الأدوية والعلاجات اللازمة مجاناً، فيما يتم تحويل الحالات الطبية المُزمنة التي يتعذّر علاجها على الفور إلى أصحاب الاختصاص في القِطاع الصحي الحكومي، ليتم استكمال علاجها.