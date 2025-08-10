عمان الأهلية تستقبل نقيب أطباء الأسنان

وطنا اليوم-استقبل الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمان الأهلية، نقيب أطباء الأسنان الدكتورة آية الأسمر، في زيارة رسمية إلى الجامعة، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وعميد كلية طب الأسنان.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة ونقابة أطباء الأسنان، وتبادل الخبرات في المجالات الأكاديمية والمهنية، بما يسهم في تطوير قطاع طب الأسنان في الأردن ورفده بكفاءات مؤهلة علميًا وعمليًا.

وأكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان على أهمية الشراكة بين الجامعات والمؤسسات النقابية، لما لها من دور فاعل في تعزيز جودة التعليم والتدريب، مشيدًا بدور نقابة أطباء الأسنان في دعم المهنة وتنظيمها.

من جانبها، عبّرت الدكتورة آية الأسمر عن تقديرها للجهود التي تبذلها جامعة عمان الأهلية في مجال التعليم الطبي، مشيدةً بالمستوى الأكاديمي لكلية طب الأسنان، وبرامجها المتقدمة في تأهيل الطلبة وفق أحدث المعايير.