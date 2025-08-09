بنك القاهرة عمان
أورنج الأردن تكرّم أوائل التوجيهي وتؤكّد التزامها بدعم التميز في التعليم وتمكين الشباب

وطنا اليوم-استمراراً في مبادرتها السنوية التي تجسّد التزامها بدعم التعليم والتميّز للشباب، شاركت أورنج الأردن، المزوّد الرقمي الرائد والمسؤول في المملكة، في تكريم أوائل طلبة التوجيهي للعام الدراسي 2025 خلال الفعالية التي نظّمتها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وشاركت أورنج الأردن في التكريم الذي أقيم خلال برنامج “يسعد صباحك” على التلفزيون الأردني، حيث قدمت مجموعة من الهدايا المختارة التي تتناسب مع متطلبات الطلبة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة، بهدف تحفيزهم على الاستمرار في تميزهم في المجالات الدراسية والعملية.

وقدّمت أورنج الأردن حزمة مميزة من الهدايا الرقمية والعملية لكل طالب وطالبة من أوائل المملكة، تضم: خط معاك 9 YO مجاني لمدة عام، اشتراك فايبر بسرعة 600 ميجابايت/الثانية مع Wi-Fi 6 مجاناً لمدة سنة، إضافة إلى رصيد في محفظة Orange Money مع بطاقة فيزا مجانية، بالإضافة إلى هاتف ذكي وساعة ذكية من موتورولا بتكنولوجيا الجيل الخامس التي توفرها أورنج مجاناً على خطوط معاك للموبايل مع أوسع تغطية لشبكة الجيل الخامس 5G في المملكة.

وخلال مشاركته في الفعالية، أكّد سامر الحاج، المدير التنفيذي لوحدة عمل المستهلك في أورنج الأردن، أن دعم الشركة للطلبة الأوائل هو جزء من مسؤوليتها الوطنية والتزامها بتمكين الشباب من خلال خدمات رقمية متميزة، مشيراً إلى أن أورنج لا ترى في الشباب مجرد فئة مستهدفة، بل شريكاً أساسياً في بناء المستقبل، عبر مبادرات وخدمات تمكّنهم من التطور، منها عروض خاصة للفئة العمرية من 18 إلى 24 سنة، مع ضعف المكافآت من خلال برنامج الولاءrewards Max it، ومحفظة Orange Money، إضافة إلى وجود الشركة في أكثر من 50 موقعاً مجتمعياً منتشراً في مختلف أنحاء المملكة لدعم الريادة والتعليم الرقمي.

كما لفت إلى أن أكثر من 20 ألف شابة وشاب استفادوا من البرامج الرقمية المجانية التي أطلقتها أورنج عبر مركز أورنج الرقمي، الذي يتيح للشباب فرصة التعرّف على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في مشاريعهم الريادية، كما يقدّم برامج لتعلّم البرمجة وبناء المهارات الرقمية، إلى جانب التدريب والتعليم الإلكتروني من أجل تهيئتهم لسوق العمل.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني:www.orange.jo


