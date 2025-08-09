شومان تستضيف الصمادي في عجلون

وطنا اليوم – استضافت مؤسسة عبد الحميد شومان الاعلامي الدكتور عامر الصمادي ضمن اسبوعها الثقافي الذي تقيمه في محافظة عجلون يوم امس الجمعة في امسية ثقافية للحديث عن مؤلفه الاخير اعلاميون في سماء الاردن ) بمشاركة الناقد الدكتور سلطان الزغول، وابتدأ اللقاء الذي ادارته الدكتورة رؤى حوامده بحديث عن عجلون في فكر وكتابات ابنائها حيث اشار الصمادي الى انه عمل طوال حياته على ابراز عجلون في كل ما قدمه من اعمال تلفزيونية او اذاعية على مدى خمسة وثلاثين عاما مضت، وقال انه ليس اديبا او ناقدا ليكتب عن عجلون لكنه رجل تلفزيوني واذاعي يكتب عن عجلون بالصورة والكلمة المسموعة وقدم نماذج من بعض الاعمال التي انتجها عن عجلون خلال السنوات السابقة ، واضاف الصمادي انه لمس قلة المكتوب والموثق عن الاعلاميين الاردنيين خلال بحثة للدكتوراة بالاعلام لذلك قرر أن يوثق لكل زملائة بهذه المهنة لتكون سيرهم نبراسا للاجيال القادمة وحفظا لتضحياتهم خلال عملهم مما نماذج ايجابية للاقتداء بها ، وقال انه قد ابتدأ حملة لاعادة يعطي الاعلاميين الجدد الاعتبار لهذه المهنة وعرض على الحضور نشيد المذيع الاردني مع صور ولقطات من اعمال جميع المذيعين الذين ذكرهم الكتاب مما اعاد تذكير الحضور بالعصر الذهبي للتلفزيون وشكل متعة بصرية للحضور تخرجهم من رتابة الاحاديث الشفهية وملل السرد . وتحدث الصمادي خلال اجابته على اسئلة الجمهور عن بعض اسباب تراجع اداء التلفزيون الاردني في الآونة الاخيرة وعن مشروع توثيق ارشيف التلفزيون والاذاعة الذي توقف لفترة من الزمن رغم الحرب الضروس التي خاضها بعض المخلصين في

التلفزيون لانفاذه وكيف ان الكثير من ارشيف التلفزيون اتلف او نهب او سرب بطريقة تور الزغول عن شغفه بعجلون وكتاباته الممتدة للو اخرى من ناحية أخرى تحدث الد السنوات طويلة واستلهامه لتاريخها وجمالها في كل اعماله الادبية والنقدية . وفي نهاية اللقاء اعلن الدكتور عامر الصمادي عن تبرعه بانجاز مشروع كبير لتوثيق تاريخ عجلون تلفزيونيا وتحمل كامل تكاليفه الانتاجية اذا توفرت جهة ما تساعد بتوفير ، وقد لقي هذا الاقتراح ترحيبا كبير المادة العلمية وسير الشخصيات التي يمكن توثيقها من الحضور نظرا لاهميته وتخصص صاحبة بهذا المجال.