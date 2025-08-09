بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. ادب وثقافة

شومان تستضيف الصمادي في عجلون

دقيقة واحدة ago
شومان تستضيف الصمادي في عجلون

 

وطنا اليوم – استضافت مؤسسة عبد الحميد شومان الاعلامي الدكتور عامر الصمادي ضمن اسبوعها الثقافي الذي تقيمه في محافظة عجلون يوم امس الجمعة في امسية ثقافية للحديث عن مؤلفه الاخير اعلاميون في سماء الاردن ) بمشاركة الناقد الدكتور سلطان الزغول، وابتدأ اللقاء الذي ادارته الدكتورة رؤى حوامده بحديث عن عجلون في فكر وكتابات ابنائها حيث اشار الصمادي الى انه عمل طوال حياته على ابراز عجلون في كل ما قدمه من اعمال تلفزيونية او اذاعية على مدى خمسة وثلاثين عاما مضت، وقال انه ليس اديبا او ناقدا ليكتب عن عجلون لكنه رجل تلفزيوني واذاعي يكتب عن عجلون بالصورة والكلمة المسموعة وقدم نماذج من بعض الاعمال التي انتجها عن عجلون خلال السنوات السابقة ، واضاف الصمادي انه لمس قلة المكتوب والموثق عن الاعلاميين الاردنيين خلال بحثة للدكتوراة بالاعلام لذلك قرر أن يوثق لكل زملائة بهذه المهنة لتكون سيرهم نبراسا للاجيال القادمة وحفظا لتضحياتهم خلال عملهم مما نماذج ايجابية للاقتداء بها ، وقال انه قد ابتدأ حملة لاعادة يعطي الاعلاميين الجدد الاعتبار لهذه المهنة وعرض على الحضور نشيد المذيع الاردني مع صور ولقطات من اعمال جميع المذيعين الذين ذكرهم الكتاب مما اعاد تذكير الحضور بالعصر الذهبي للتلفزيون وشكل متعة بصرية للحضور تخرجهم من رتابة الاحاديث الشفهية وملل السرد . وتحدث الصمادي خلال اجابته على اسئلة الجمهور عن بعض اسباب تراجع اداء التلفزيون الاردني في الآونة الاخيرة وعن مشروع توثيق ارشيف التلفزيون والاذاعة الذي توقف لفترة من الزمن رغم الحرب الضروس التي خاضها بعض المخلصين في

التلفزيون لانفاذه وكيف ان الكثير من ارشيف التلفزيون اتلف او نهب او سرب بطريقة تور الزغول عن شغفه بعجلون وكتاباته الممتدة للو اخرى من ناحية أخرى تحدث الد السنوات طويلة واستلهامه لتاريخها وجمالها في كل اعماله الادبية والنقدية . وفي نهاية اللقاء اعلن الدكتور عامر الصمادي عن تبرعه بانجاز مشروع كبير لتوثيق تاريخ عجلون تلفزيونيا وتحمل كامل تكاليفه الانتاجية اذا توفرت جهة ما تساعد بتوفير ، وقد لقي هذا الاقتراح ترحيبا كبير المادة العلمية وسير الشخصيات التي يمكن توثيقها من الحضور نظرا لاهميته وتخصص صاحبة بهذا المجال.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:39

“نبض الأردن يصل غزة.. 300 طن من الخير في قافلة مهرجان الأردن الدولي للطعام”

17:00

Students, Reaffirms Its Commitment to Supporting Excellence in Education and Youth Empowerment

16:57

أورنج الأردن تكرّم أوائل التوجيهي وتؤكّد التزامها بدعم التميز في التعليم وتمكين الشباب

11:31

الهيئة العامة لـ ” صناعة عمان ” تقر التقريرين الاداري والمالي لعام 2024

11:27

شركة زين الأردن تحصل على شهادة أفضل بيئة عمل لعام 2025

10:19

عمان الأهلية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس والماجستير للفصل الدراسي الأول 2025-2026

10:14

في لقاءين منفصلين مع التلفزيون الأردني وقناة رؤيا، د.الحوراني ود.الطراونة يضيئان على كلية التعليم التقني في عمان الاهلية

05:49

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الصرايرة والمومني

20:49

بلدية الزرقاء تزيل بسطات تجارية عشوائية واعتداءات على الأرصفة

20:17

نتائج نوعية لأعمال شركة مناجم الفوسفات الأردنية خلال النصف الأول من العام 2025

20:14

أول مدرسة للتميز في الأردن.. مبادرة ملكية جعلت الموهوبين أوائل الثانوية العامة

20:11

وزارة الصحة تصدر تحذيرات للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة

وفيات
وفيات الجمعة 8-8-2025وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025