شركة زين الأردن تحصل على شهادة أفضل بيئة عمل لعام 2025

وطنا اليوم-عمّان، 9 آب 2025: نتيجة لجهودها المستمرة والتزامها المتواصل بتوفير بيئة عمل داعمة ودامجة وإيجابية؛ حصلت شركة زين الأردن على شهادة “أفضل بيئة عمل” لعام 2025، التي تمنحها منظّمة””Great Place to Work – -إحدى أبرز الجهات المتخصصة في تقييم بيئات العمل حول العالم-، للشركات والجهات التي تسعى إلى توفير أفضل بيئة عمل لموظفيها.

ومُنِحَت شركة زين الأردن هذه الشهادة لجهودها في تعزيز بيئة عمل ترتكز على رفاهية الموظفين من خلال إطلاق عدد من البرامج والمبادرات المختلفة ضمن محاور تطوير الشباب ودعم المرأة وتعزيز الصحة النفسية والبدنية وإدارة الاستدامة، بالإضافة إلى ما عكسته نتائج الاستبيان الذي أجرته المنظمة لموظفي الشركة ضمن متطلباتها لمنح الشهادة.

وأعربت شركة زين الأردن عن فخرها بالحصول على هذه الشهادة المرموقة، وبيّنت بأن هذه الشهادة تأتي تتويجاً لالتزامها الراسخ بتمكين كوادرها البشرية وإمدادهم بالمعرفة والأدوات اللازمة وتحقيق التوازن بين تطلعاتهم المهنية وحياتهم الشخصية عبر خلق بيئة عمل إيجابية تواكب التحديات الحديثة وتنبض بروح الفريق والقيم الإنسانية كالمودة والاحترام والتعاطف، ونشرها بين موظفيها التي تعتبرهم أفراد عائلة واحدة، مما يُسهم في تعزيز مكانة الشركة كوجهة مُفضّلة للعمل في المملكة، وتأكيداً على إيمانها بأن تعزيز الولاء الوظيفي هو حجر الأساس الذي يرتكز عليه شعور الموظفين بالانتماء الحقيقي وتوفير فُرص تطوير مهني باستمرار مما ينعكس إيجاباً على تفاني الموظفين بتقديم خدمات مميزة وتجربة استثنائية لزبائن الشركة ويُسهم بتحقيق رِضاهم وولاؤهم لعلامتها التجارية.

من جانبها، قالت سارة لويس-كولين، نائبة رئيس الجوائز العالمية في منظّمة Great Place To Work ” بأن هذه الجائزة هي إنجاز مرغوب وبشدة ويتطلب التفاني المستمر نحو تجارب الموظفين بشكل عام،” وأكدت بأن هذه الشهادة تُمثّل الاعتراف الرسمي الوحيد الذي يُمنح بناءً على ردود فعل الموظفين في الوقت الفعلي حول ثقافة شركتهم، مُضيفة بأن حصول شركة زين الأردن على هذه الشهادة جاء نظراً لأنها واحدة من أفضل الشركات الأردنية، وتعمل على توفير بيئة عمل رائعة لموظفيها.”

وتُعد Great Place to Work منظّمة عالمية متخصصة في تقييم ثقافات وبيئات العمل المتميزة بموثوقيتها وأدائها، حيث يعتمد قادة الأعمال والباحثين على مقاييسها لوضع معيار يحدد مكان العمل المفضل للموظفين.