في لقاءين منفصلين مع التلفزيون الأردني وقناة رؤيا، د.الحوراني ود.الطراونة يضيئان على كلية التعليم التقني في عمان الاهلية

وطنا اليوم-تزامناً مع إعلان نتائج التوجيهي، وما يحتاجه طلبة التوجيهي وأولياء الأمور لمستقبل الدراسة الجامعية، نستطيع القول وداعاً لبعبع التوجيهي وخصوصا الطلبة الحاصلين على معدل 50% فما فوق بوجود كلية التعليم التقني المستحدثة في جامعة عمان الاهلية كأول كلية تقنية في الجامعات الخاصة وأهمية تخصصاتها على صعيد سوق العمل وإمكانية التجسير لبرامج البكالوريوس في ذات التخصصات .

حول هذا الموضوع وغيره من الامور المتعلقة بالقبول في الجامعات وبالاستثمار في قطاع التعليم العالي، أجرى التلفزيون الاردني وقناة رؤيا، كلا على حدة، يوم الجمعة 8-8-2025 ، لقاء مع الدكتورالحوراني نائب رئيس مجلس الأمناء / رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الاهلية والاستاذ الدكتور بشار الطراونة عميد كلية الهندسة وكلية التعليم التقني في الجامعة.

• ففي برنامج يسعد صباحك بالتلفزيون الاردني أكد د.الحوراني – بعد ان شكر التلفزيون الاردني واسرة البرنامج ، وبارك للناجحين بالثانوية العامة ما فوق 50% – أن عمان الاهلية ، وانسجاما مع رؤية سمو ولي العهد بالاهتمام بالتعليم التقني ، بادرت لتأسيس وترخيص أول كلية تقنية بالجامعات الخاصة بالاردن وهي كلية التعليم التقني الحاصلة على موافقة التعليم العالي والحاصلة على اعتماد مؤسسة “بيرسون” العالمية BTEC الدولية ( المعتمدة من 75 دولة عالميا ).

وأشار الى ان تخصصات الكلية لها تخصصات مناظرة في الجامعة لدرجة البكالوريوس وان باستطاعة طلبة الكلية التجسير لاستكمال درجة البكالوريوس.

وأضاف: الوظيفة ليست ترفاً وليست الشهادة للتعليق على الحائط بل هي مفتاح لخوض غمار العمل وبناء المستقبل .

وأعلن الدكتور الحوراني عن منح دراسية للأوائل ومنح للتعليم التقني تشجيعا للطلبة وفتح الفرص أمامهم .

فيما أوضح الدكتور الطراونة أن الكلية تضم تخصصات : تكنولوجيا الأجهزة الطبية ، إدارة الضيافة (إدارة فنون الطهي) ، تطوير الألعاب ، إدارة الاعمال (الإدارة والتوريد والمشتريات) ، الفيلم والتلفزيون ، الصحة والرعاية الاجتماعية (مساعدة المهن الصحية) ، هندسة البرمجيات ، الزراعة / انتاج المحاصيل ، التصميم الداخلي ، وهندسة السيارات.

وان الكلية حصلت على اعتماد مؤسسة “بيرسون” العالمية ، بتخصصات :

التصميم الداخلي ، هندسة السيارات ، هندسة البرمجيات ، الفيلم والتلفزيون ، الزراعة / انتاج المحاصيل وصناعة الألبان.

واضاف: ان جامعة عمان الاهلية تطرح تخصصات حديثة مطلوبة في سوق العمل ، وان الطلبة يختارون التخصص الذي يتوافق مع ميولهم ، مشيرا الى تصنيف الجامعة وفق كيو.اس 761-770 عالمياً .

• وفي برنامج حلوة يا دنيا بقناة رؤيا الفضائية وحول “كلية التعليم التقني ” وأمور اخرى تخص التشريعات والجامعات قال الدكتور الحوراني بعد ان شكر البرنامج وقناة رؤيا وهنأ الناجحين :

العالم تغيّر ولا بد من الوعي بمواكبة التغييرات وخصوصا في مجال التعليم والجامعات والقبول والبرامج المطلوبة في سوق العمل .

واكد انه لم يعد المعدل 50% فما فوق عقبة بوجه الطالب لاستكمال دراسته في مثل هذه الكلية وتخصصاتها المعتمدة وامكانية التجسير للبكالوريوس بذات التخصص.

وأشار د. الطراونة الى برامج الكلية والبرامج المعتمدة من مؤسسة بيرسون العالمية مؤكدا انه تم اختيار التخصصات المطلوبة في سوق العمل والتي ايضا بالامكان التجسير فيها لدرجة البكالوريوس .

واكد ان تحديد أعداد الطلبة الذين سيقبلون بالكلية هو أمر متروك لهيئة الاعتماد وفق معايير الاعتماد .

وقال الدكتور الحوراني حول التشريعات ومعدلات القبول والطلبة الوافدين :

عمان صنفت وفق كيو.اس كأفضل المدن الطلابية وبالمرتبة 64 عالميا ً للعام 2026.والأردن لديه بنية تحتية ممتازة وبيئة جاذبة للطلبة ، فلماذا لا نستثمرها بشكل جيد وأن لا نضع التشريعات المتشددة التي تعيق ذلك والتي لا تخدم سوى دول اخرى تفوقت علينا باستقطاب الطلبة مثل مصر وتركيا وغيرهما .

*** اللقاء مع التلفزيون الاردني ….. فيديو :

*** اللقاء مع قناة رؤيا ………فيديو :