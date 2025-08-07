بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الكرملين يعلن عن قمة بين ترامب وبوتين خلال أيام

52 دقيقة ago
الكرملين يعلن عن قمة بين ترامب وبوتين خلال أيام

وطنا اليوم:أعلن الكرملين، اليوم الخميس، الاتفاق على عقد لقاء يجمع الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب.
وقال مستشار بوتين للشؤون الخارجية، يوري أوشاكوف، إن اللقاء سيتم بناء على اقتراح أميركي، مبينا أن الجانبين يعملان على التفاصيل لعقد اجتماع ثنائي خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أن الأسبوع المقبل هو الموعد المستهدف لعقد القمة، مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يستغرق وقتا، دون ذكر موعد محدد.
وأضاف أوشاكوف أنه سيعلن عن المكان المحتمل لعقد هذا اللقاء لاحقا.
وقلل من احتمال انضمام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى اجتماع القمة الثنائي، منبها إلى أولوية “التركيز على التحضير لعقد اجتماع ثنائي مع ترامب. ونعتقد أن الأهم أن يكون هذا الاجتماع ناجحا ومثمرا”.
وكشف المستشار الرئاسي الروسي أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف اقترح عقد اجتماع ثلاثي يشمل زيلينسكي، لكن موسكو لم ترد على هذا المقترح. ولفت إلى أن “هذا الخيار لم يناقش بشكل مفصّل. فالجانب الروسي لم يعلّق إطلاقا عليه”.
ويهدف الاجتماع الثنائي المقرر إلى مناقشة إنهاء الغزو الروسي المستمر منذ 3 سنوات لأوكرانيا، وهو الأمر الذي علق عليه البيت الأبيض بأن ترامب مستعد للنظر فيه.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من لقاء المبعوث الأميركي مع بوتين في موسكو.
وأظهر استطلاع رأي جديد أجرته مؤسسة “غالوب” أن الأوكرانيين يتوقون بشكل متزايد إلى تسوية تنهي الحرب مع روسيا.
وحدد الرئيس الأميركي، سابقا، مهلة 10 أيام لروسيا لتحقيق تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا وإلا فإنه سيفرض عليها عقوبات جديدة.
وتعهد ترامب -في حملته الانتخابية قبل فوزه بولايته الرئاسية الثانية- بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في غضون يوم واحد، لكنه لم يتمكن من الوفاء بهذا الوعد.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا حربا على جارتها، وتشترط لإنهائها تخلي أوكرانيا عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:03

ارتياح واسع بين طلبة التوجيهي لامتحان التربية الإسلامية

15:51

مبارك آل بني ملحم

15:46

انطلاق الفعاليات التحضيرية لجولة مالكي دراجات هارلي ديفيدسون الأردن 2025 برعاية رسمية وشراكات وطنية

15:33

رسمياً.. إليك رابط نتائج التوجيهي 2025 في الأردن

15:15

بحمولة 60 طنا.. الأردن ينفذ 6 إنزالات جوية جديدة على غزة

15:07

وزارة الإدارة المحلية توجه البلديات لاتخاذ إجراءات وقائية خلال موجة الحر

15:03

البكار يوجه بزيارات تفتيشية للتأكد من بيئة عمل آمنة للعمال خلال موجة الحر

14:56

إسرائيل تعتمد 3 مخططات لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية

14:53

جلسة نقاشية نظمتها الجمعية الأردنية للعلوم السياسية في “الطفيلة التقنية” حول الآفاق والفرص في الحياة السياسية للطلبة عند الانضمام إلى الأحزاب السياسية

14:18

بعد سوزي الأردنية.. الداخلية المصرية تتهم التيك توكر مداهم بغسل 65 مليون جنيه

14:13

الخارجية النيابية تؤكد عمق العلاقات الأردنية البريطانية وتدعو لوقف الحرب على غزة

14:10

المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 يجري عدد من العمليات الجراحية النوعية

وفيات
وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025وفاة شقيقة مدير المخابرات العامة سلمى حتقاي