الخارجية النيابية تؤكد عمق العلاقات الأردنية البريطانية وتدعو لوقف الحرب على غزة

وطنا اليوم:أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية النيابية، النائب دينا البشير، أهمية العلاقات التاريخية والمتينة التي تجمع الأردن بالمملكة المتحدة، مشيرة إلى حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة، اليوم الخميس، مع وفد بريطاني يمثل القادة المستقبليين من حزب “تحالف الازدهار العالمي”، حيث تناول الجانبان أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وشددت البشير على أن حل الدولتين يمثل المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكدة ضرورة وقف الحرب على غزة وإنهاء معاناة المدنيين.
كما نوهت إلى الجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في المحافل الدولية والإقليمية لتحقيق السلام العادل والشامل، مع التأكيد على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
كما أشارت إلى الدور الإنساني الذي يقوم به الأردن في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، سواء عبر الإنزالات الجوية أو من خلال المعبر البري.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة، نائب رئيس اللجنة بدر الحراحشة، ورئيس كتلة حزب الميثاق الوطني النائب إبراهيم الطراونة، والنائبان ديمة طهبوب ومحمد الجراح، أن إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة في غزة، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية.
وأشاروا إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، لا يكتفي بالدعوة إلى السلام، بل يطالب بـ”السلام العادل”، الذي يضمن حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وأمان.
كما شددوا على الدور المحوري الذي يلعبه الأردن في استقرار المنطقة، وخصوصًا في دعم استقرار سوريا وسيادتها.
من جانبه، أعرب الوفد البريطاني عن تقديره للعلاقات القوية التي تجمع بين البلدين، مشيدًا بجهود الأردن في دعم استقرار المنطقة، ودوره الإنساني في استقبال اللاجئين السوريين رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة


