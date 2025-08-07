بعد إشادته بالمهرجان .. المجالي يُثير الاستغراب بهجوم مفاجئ على إدارة جرش

وطنا اليوم:وجّه عدد من المهتمين بالشأن الثقافي انتقادات للمنتج محمد المجالي على خلفية منشوراته الأخيرة التي طالت مهرجان جرش للثقافة والفنون والعاملين فيه وُصفت بأنها “مضللة” و”غير دقيقة”.

وأشار متابعون إلى أن المجالي دأب على نشر صور وأخبار حول المهرجان لا تعكس الواقع وتُظهر تقلبًا في مواقفه تجاه الحدث حيث سبق أن كتب مادحًا للمهرجان وإدارته قبل أن يعود لينتقده لاحقًا الأمر الذي ربطه البعض بـ”مزاجية شخصية لا تستند إلى تقييم موضوعي”.

وجاء في أحد التعليقات: “كفاك انتقاصًا من جهود العاملين في المهرجان ولا تكن متقلب الود يومًا تمدح ويومًا تهاجم فجرش لا يُختزل في مزاج شخصي وهناك جهود تُبذل تستحق الدعم لا التشكيك”.

وتُواصل فعاليات مهرجان جرش لهذا العام بحضور جماهيري واسع وسط برنامج فني وثقافي متنوع يهدف لإبراز الوجه الحضاري والثقافي للمملكة.