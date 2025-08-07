بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

بعد إشادته بالمهرجان .. المجالي يُثير الاستغراب بهجوم مفاجئ على إدارة جرش

23 ثانية ago
بعد إشادته بالمهرجان .. المجالي يُثير الاستغراب بهجوم مفاجئ على إدارة جرش

وطنا اليوم:وجّه عدد من المهتمين بالشأن الثقافي انتقادات للمنتج محمد المجالي على خلفية منشوراته الأخيرة التي طالت مهرجان جرش للثقافة والفنون والعاملين فيه وُصفت بأنها “مضللة” و”غير دقيقة”.
وأشار متابعون إلى أن المجالي دأب على نشر صور وأخبار حول المهرجان لا تعكس الواقع وتُظهر تقلبًا في مواقفه تجاه الحدث حيث سبق أن كتب مادحًا للمهرجان وإدارته قبل أن يعود لينتقده لاحقًا الأمر الذي ربطه البعض بـ”مزاجية شخصية لا تستند إلى تقييم موضوعي”.
وجاء في أحد التعليقات: “كفاك انتقاصًا من جهود العاملين في المهرجان ولا تكن متقلب الود يومًا تمدح ويومًا تهاجم فجرش لا يُختزل في مزاج شخصي وهناك جهود تُبذل تستحق الدعم لا التشكيك”.
وتُواصل فعاليات مهرجان جرش لهذا العام بحضور جماهيري واسع وسط برنامج فني وثقافي متنوع يهدف لإبراز الوجه الحضاري والثقافي للمملكة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:29

مدعي عام عمان يوقف 5 اشخاص بقضية الاعتداء على الصحفي الحباشنة

12:20

العمل: لا إعفاءات من غرامات أو رسوم التصاريح للعمالة المخالفة

12:15

استياء من تكرار فرض عوائد تعبيد على شارع في إربد

12:03

العقبة تستعيد هدوءها بعد اختفاء الغراب الهندي

11:51

وفيات الخميس 7-8-2025

11:43

سلطة المياه: ضبط حفارة مخالفة في البادية الشرقية

11:34

سموتريتش يحتفل بإقامة مستوطنات في الضفة إلى جانب شعارات الموت للعرب

11:28

الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على واردات الأردن تدخل حيز التنفيذ

11:22

مخاوف بإيطاليا من تدخل المافيا في بناء أطول جسر معلق بالعالم

11:12

أوكرانيا تتحرك لإلغاء مباراة ودية بين روسيا والأردن

10:59

رحم الله ابا محمد خالد بيك العضايلة

10:57

Zain and Jordan Esports Federation Renew Collaboration to Continue Supporting Esports Sector

وفيات
وفيات الخميس 7-8-2025وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025وفاة شقيقة مدير المخابرات العامة سلمى حتقاي