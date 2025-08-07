موجة حارة وجافة تؤثر على المملكة تبدأ الجمعة

وطنا اليوم:ترتفع درجات الحرارة الخميس، بشكل طفيف؛ ليصبح الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 35 – 23 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 33 – 21، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 18, وفي مرتفعات الشراة 31 – 19, وفي مناطق البادية 39 – 24, وفي مناطق السهول 35 – 22, وفي الأغوار الشمالية 41 – 26, وفي الأغوار الجنوبية 42 – 31, وفي البحر الميت 41 – 29، وفي خليج العقبة 41 – 29 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة الجمعة، بموجة حارة وجافة يتوقع أن تستمر لأيام عدة نتيجة عبور كتلة هوائية شديدة الحرارة قادمة من شبه الجزيرة العربية حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس، ولتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (6-7) درجات مئوية، ويسود طقس حار وجاف في أغلب المناطق، وحار جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.

وتبقى المملكة السبت، تحت تأثير الموجة الحارة والجافة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويكون الطقس حارًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية تتحول مساءً إلى شمالية غربية.

ويبقى الأحد، تأثير الموجة الحارة والجافة حيث يكون الطقس مغبرًا حارًا في أغلب المناطق، وشديد الحرارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال ضعيف في ساعات المساء لهطول زخات خفيفة ومحلية من المطر ولفترات قصيرة في أجزاء متفرقة من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

* كتلة هوائية شديدة الحرارة

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن المملكة ستتأثر اعتبارًا من يوم الجمعة بموجة حارة وجافة يُتوقع أن يستمر تأثيرها حتى نهاية الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، وتحديدًا حتى يوم الخميس المقبل، نتيجة تأثر المنطقة بكتلة هوائية شديدة الحرارة قادمة من شبه الجزيرة العربية.

وأوضح أن درجات الحرارة ستسجل ارتفاعًا ملموسًا، بحيث تكون أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بما يقارب (6-7) درجات مئوية، كما توقع آل خطاب أن تسجل درجة الحرارة العظمى يوم الجمعة في العاصمة عمان، 40 درجة مئوية، وتبلغ ذروتها السبت عند 41 درجة مئوية، ثم تعود إلى 40 درجة مئوية يوم الأحد.

ويُتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى في عمّان من يوم الاثنين وحتى الخميس المقبل حول 39 درجة مئوية، مع استمرار تأثير الموجة الحارة، على أن تبدأ درجات الحرارة تدريجيًا بالعودة إلى معدلاتها الطبيعية اعتبارًا من الأسبوع الثالث من الشهر.

* تحذيرات وضرورة اتباع الإرشادات

وحذّر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، التي ستشهد ارتفاعًا ملموسًا على درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة.

ودعا المركز في بيان صحفي الأربعاء، المواطنين إلى ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية الصادرة عنه وعن الجهات المختصة، حفاظًا على سلامتهم وتفاديًا لأي مخاطر محتملة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد البيان أهمية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل لتفادي حالات الإجهاد الحراري، مشددا على ضرورة تجنب إشعال النار في المناطق الحرجية أو التي تحتوي على الأعشاب الجافة، للحد من مخاطر اندلاع الحرائق.

ونبّه إلى خطورة ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة والمركونة تحت أشعة الشمس، وعدم ترك المعقمات داخل المركبات خلال موجات الحر، نظرًا لاحتوائها على مواد قابلة للاشتعال.

وفيما يتعلق بالسلامة العامة، شدد المركز على ضرورة عدم السباحة إلا في الأماكن المخصصة والآمنة، وتجنب السباحة في البرك الزراعية حفاظًا على الأرواح، كما دعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الثروة الحيوانية والزراعية من آثار موجة الحر، بما يضمن سلامتها واستمرار إنتاجها.

* تفادي خطر ضربات الشمس

كما دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة التقيد بالإرشادات الوقائية لتفادي خطر ضربات الشمس والإجهاد الحراري، وغيرها من الحالات الطارئة، تزامناً مع الارتفاع المتوقع على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، حسب النشرات الصادرة عن الجهات المعنية.

وأكدت المديرية أهمية تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب السوائل، لا سيّما الماء، وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة، حفاظاً على السلامة العامة وتفادياً للإصابة بالإجهاد الحراري.

وشددت على ضرورة عدم ترك الأطفال داخل المركبات، وخصوصاً أثناء التسوق، وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال مثل المعقمات والعطور ومصادر الاشتعال داخل المركبات، لما قد تُشكّله من خطر عند ارتفاع درجات الحرارة.

وبيّنت المديرية أهمية ارتداء القبعات وأغطية الرأس الواقية، وأخذ فترات راحة كافية، خصوصاً لمن تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، إلى جانب مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب في الأماكن المكشوفة خلال ذروة الحرارة.

كما شددت المديرية على ضرورة تجنب أسباب حدوث الحرائق، مثل رمي أعقاب السجائر بالقرب من الأعشاب الجافة أو الأشجار، وعدم التأكد من إطفاء النار بشكل كامل بعد استخدامها عند التنزه، لافتة إلى ضرورة عدم تحميل الأباريز الكهربائية أكثر من طاقتها عند تشغيل المكيفات والمراوح، تفادياً لحدوث تماس كهربائي أو حرائق.

ودعت المديرية إلى الابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تُشكّل بيئة مناسبة للزواحف كالعقارب والأفاعي، ومراقبة الأطفال ومنعهم من الاقتراب من المسطحات المائية وتجمعات المياه غير المخصصة للسباحة أو في المسابح والبرك التي لا تتوافر فيها شروط السلامة العامة.

وأكّدت مديرية الأمن العام جاهزيتها للتعامل مع أي بلاغات طارئة، داعية المواطنين إلى الاتصال الفوري على رقم الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة لذلك.