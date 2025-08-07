بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

تسجيل طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية ينتهي اليوم

18 ثانية ago
تسجيل طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية ينتهي اليوم

وطنا اليوم:نتهي الخميس، فترة تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي، للطلبة الأردنيين وغير الأردنيين، في المدارس الحكومية، وفق ما أعلنت وزارة التربية والتعليم.
ودعت الوزارة، أولياء الأمور غير المسجلين في المنصة، إلى تسجيل أبنائهم عبر رابط إلكتروني، موضحة أن فترة التشجيل بدأت في 2 تموز الماضي وتنتهي مساء الخميس 7 آب.
وأشارت إلى الأطفال الذي يقبلون للتسجيل للصف الأول من مواليد الأول من كانون الثاني 2019، ولغاية 31 كانون الأول من العام ذاته فما دون، بحيث لا يتجاوز عمر الطفل 9 سنوات في نهاية العام الحالي.
وأوضحت الوزارة أن تسجيل طلبة الصف الأوَّل الأساسي في المدارس الخاصة، ومدارس وكالة الغوث، ومدارس الثقافة العسكريَّة يكون بالتوجُّه المباشر إلى تلك المدارس.
وبينت أن الأطفال المسجلين حاليًا في رياض الأطفال الحكومية (KG2)، ترفع ملفاتهم تلقائيًا في المدرسة ذاتها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:28

الاتحاد الأوروبي: تطورات إيجابية تتعلق بتوريد الوقود إلى غزة وفتح ممرات مع الأردن ومصر

09:23

إدارة الأزمات تحذر من موجة حر قادمة وتوجه إرشادات هامة

09:18

هل سيتم إلغاء التقاعد المبكر.؟

09:17

عن وجع المعاناة على قارعة الطريق

09:08

إجلاء 83 أردنيًّا من محافظة السويداء في سوريا

09:04

سلوفينيا تحظر الاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية

09:01

إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة اليوم (رابط)

23:23

قوافل الأمل بين حجارة المستوطنين وضرائب الاحتلال

21:02

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي الشرايري والعزام والناصر والزبون

20:45

إصابة 7 جنود أميركيين في إطلاق نار بقاعدة في ولاية جورجيا

20:40

القوات المسلحة تجلي الدفعة التاسعة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

20:34

بحضور المبعوث الأميركي .. دمشق تشهد كرنفال اقتصادي بتوقيع اتفاقات لمطار ومترو وأبراج

وفيات
وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025وفاة شقيقة مدير المخابرات العامة سلمى حتقايوفيات الأحد 3-8-2025