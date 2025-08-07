إدارة الأزمات تحذر من موجة حر قادمة وتوجه إرشادات هامة

وطنا اليوم:حذر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من مخاطر الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وما ستشهده المملكة من ارتفاعات على درجات الحرارة.

وأكد المركز ضرورة اتباع النصائح والإرشادات الصادرة عن المركز والجهات المختصة، وتتمثل بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الظهيرة والإكثار من شرب السوائل، عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبة المغلقة والمركونة تحت أشعة الشمس، وعدم ترك المعقمات داخل المركبة خلال ارتفاع درجات الحرارة كونها تحتوي مواد قابلة للاشتعال.

كما أكد ضرورة عدم إشعال النار في المناطق الحرجية أو التي تحتوي أعشاب جافة، وعدم السباحة الا بالأماكن المخصصـة، وتجنب السباحة بالبرك الزراعية، واتباع الإجراءات اللاّزمة لحماية الثروة الحيوانية والزراعية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تقترب تدريجيا من المملكة يوم الخميس، كتلة هوائية حارة قادمة من جنوب العراق وشبه الجزيرة العربية، حيث يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية بنحو (2-3) درجات مئوية، لذا يكون الطقس حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية وحارا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتشير تحليلات النماذج العددية إلى تأثر المملكة يوم الجمعة، بموجة حارة وجافة والتي قد تستمر لعدة أيام نتيجة ازدياد تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة القادمة من شبه الجزيرة العربية، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 6-7 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا وجافا في أغلب المناطق، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة والبادية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.

وتبقى المملكة يوم السبت، تحت تأثير الموجة الحارة والجافة، ويكون الطقس حارا فوق المرتفعات الجبلية العالية وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية تغطي سماء المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.