بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

سلوفينيا تحظر الاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية

45 ثانية ago
سلوفينيا تحظر الاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية

وطنا اليوم:حظرت سلوفينيا، استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفّة الغربية المحتلّة، في خطوة وضعتها في إطار الردّ على “سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم”.
وقالت الحكومة السلوفينية إنّ إسرائيل ترتكب في الضفة الغربية “انتهاكات خطرة ومتكرّرة للقانون الإنساني الدولي”.
وأضافت في بيان أنّه يتعيّن تاليا على سلوفينيا “أن لا تكون جزءا من سلسلة تغضّ الطرف” عن “أعمال البناء غير القانونية ومصادرات الأراضي وعمليات الطرد”.
وبناء عليه، قرّرت الحكومة السلوفينية حظر استيراد منتجات المستوطنات في “ردّ فعل واضح على سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:01

إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة اليوم (رابط)

23:23

قوافل الأمل بين حجارة المستوطنين وضرائب الاحتلال

21:02

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي الشرايري والعزام والناصر والزبون

20:45

إصابة 7 جنود أميركيين في إطلاق نار بقاعدة في ولاية جورجيا

20:40

القوات المسلحة تجلي الدفعة التاسعة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

20:34

بحضور المبعوث الأميركي .. دمشق تشهد كرنفال اقتصادي بتوقيع اتفاقات لمطار ومترو وأبراج

20:22

الملكية الأردنية تطلق خطا جويا مباشرا بين عمان والدار البيضاء

20:18

الإسرائيليون يستبدلون اليونان وقبرص بألبانيا لرفضهم كسياح

20:11

جندتها إسرائيل في غزة..أمن المقاومة يكشف تفاصيل المتخابرة المتسولة

19:34

وزير الشباب الدكتور رائد العدوان الاختيار الصح

19:32

من باب الشفافية… تساؤلات مشروعة حول التعديل الوزاري

19:31

Graduation of a new cohort from the Digital Upskilling and Employment Program

وفيات
وفيات الأربعاء 6-8-2025وفيات الثلاثاء 5-8-2025وفيات الاثنين 4-8-2025وفاة شقيقة مدير المخابرات العامة سلمى حتقايوفيات الأحد 3-8-2025