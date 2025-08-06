بنك القاهرة عمان
إصابة 7 جنود أميركيين في إطلاق نار بقاعدة في ولاية جورجيا

32 ثانية ago
وطنا اليوم:أصيب 7 جنود جراء إطلاق نار داخل قاعدة فورت ستيوارت العسكرية بولاية جورجيا الأميركية، اليوم الأربعاء، وفقا لما أعلنته قيادة القاعدة التي تضم 20 ألف جندي.
وقالت قيادة القاعدة إنه تم اعتقال مطلق النار وإسعاف الجنود المصابين ونقلهم إلى المستشفى، لكنها لم تبين على الفور ملابسات الحادثة وقالت إن التحقيقات لا تزال جارية.
وكانت القاعدة أعلنت في وقت سابق وقف حركة الدخول والخروج إثر حادث إطلاق نار بإحدى منشآتها.
من جانبه، قال حاكم ولاية جورجيا براين كيمب، في منشور على موقع إكس، إنه على تواصل وثيق بأجهزة إنفاذ القانون بعد “مأساة اليوم” في فورت ستيوارت.


