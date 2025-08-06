بالتنسيق مع الأمن العام.. المياه تضبط حفارة مخالفة في الرمثا

وطنا اليوم:أعلنت وزارة المياه والري سلطة المياه عن ضبط حفارة مخالفة يوم الثلاثاء، ٥ آب ٢٠٢٥، في منطقة الرمثا، وذلك خلال حملة أمنية منسقة.

وأوضحت الوزارة أن كوادرها ممثلة بوحدة الرقابة الداخلية ومديرية المشاغل المركزية والأحواض المائية، نفذت الحملة بالتعاون الكامل مع مديرية الأمن العام، وبمشاركة مرتبات من الأمن الوقائي والبحث الجنائي وشرطة الرمثا.

وبينت أنه تم حجز الحفارة على الفور، ويجري حالياً استكمال التحقيق وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة