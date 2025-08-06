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فيديو مخل لـ ضابطي شرطة يثير جدلاً بمصر

41 ثانية ago
فيديو مخل لـ ضابطي شرطة يثير جدلاً بمصر

وطنا اليوم:خلال الساعات الماضية، انتشر فيديو “إباحي” لشخصين قيل إنهما ضباطي شرطة، ما أثار جدلاً في مصر واستوجب التوضيح من الجهات الأمنية المختصة.
فقد نفت وزارة الداخلية “صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين بشأن صور لشخصين بشكل إباحي والادعاء بكونها لضابطي شرطة”.
وأوضحت الداخلية في بيان صباح الأربعاء أن “الفيديو مفبرك”، مؤكدة عدم وجود ضباط شرطة من العاملين بوزارة الداخلية بالأسماء المشار إليها”.
كما اعتبرت أن “ذلك يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية” من نشر الأكاذيب المختلقة لمحاولة إثارة البلبلة للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد وهو ما يعيه الشعب المصري”، وفق تعبيرها وتعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مفبركي ومروجي ذلك المقطع.


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