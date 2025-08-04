الجغبير: حملات التشويه التي تستهدف دور الأردن في دعم غزة ظلم وانكار مرفوض

الجغبير: محاولات التشويه ضد الأردن طعن مباشر في موقف رسمي وشعبي راسخ لا يمكن التنازل عنه

الجغبير: الوقوف إلى جانب غزة لم يكن يوماً محل مساومة بل خيار وطني لا نقاش فيه

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، إن حملات التشويه التي تستهدف دور الأردن في دعم غزة تمثل “ظلمًا وانكارا مرفوضًا” وتشويهًا لدور وطني ثابت يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، مشددا على أن الغرف الصناعية كانت جزءًا أساسيًا من هذا الجهد منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على الاشقاء في غزة.

وأضاف الجغبير، في بيان صحفي، أن غرف الصناعة في الأردن، بدأت منذ 9 تشرين الأول 2023 حملة واسعة لجمع التبرعات المالية والعينية لصالح قطاع غزة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لضمان وصول المساعدات بسرعة وفعالية.

وقال الجغبير: ان ما نشهده من حملات تحريض على الأردن واعتداءات على سفاراته، هو تشويه غير مقبول، لا يمس فقط المؤسسات، بل يمس الدور الأردني الثابت والراسخ في دعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الأردنيين جميعا لن يقبلوا أن يُختزل دور الاردن أو يُنكر ما قدمه، مشدداً على أن دعم غزة واجب وطني وشرف، وليس مجرد تضامن رمزي.

وشدد الجغبير على أن الغرف الصناعية كانت تعمل بتشاركية مع الهيئة الخيرية الهاشمية، لتكون جزءًا من الجهد الوطني المتكامل الذي تقوده القيادة الأردنية لدعم غزة، وهو جهد لم يتوقف رغم التحديات والضغوطات.

وأشار إلى أن محاولة تشويه هذا الدور، سواء من خلال استهداف مؤسسات أردنية أو عبر حملات تحريض ضد المملكة، هو طعن مباشر في موقف رسمي وشعبي راسخ لا يمكن التنازل عنه.

وقال إن ما يجري من إساءة متعمدة للأردن هو تجاهل صارخ للحقائق، مؤكداً أن الوقوف إلى جانب غزة لم يكن يوماً محل مساومة، بل خيار وطني لا نقاش فيه، اختارته الدولة والشعب معاً.