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” الميثاق الوطني”: قرار الترشح لرئاسة “النواب” يقرره الحزب

19 ثانية ago
” الميثاق الوطني”: قرار الترشح لرئاسة “النواب” يقرره الحزب

 

وطنا اليوم – أكدت كتلة حزب الميثاق الوطني النيابية أن قرار الترشح لرئاسة مجلس النواب أو عضوية المكتب الدائم سيكون مرجعيته الحزب، وذلك في إطار ترسيخ مبادئ العمل الحزبي وتعزيز الانتماء المؤسسي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكتلة اليوم، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم الطراونة، وبحضور رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي جانبًا من الاجتماع.

وأوضح الطراونة أن هذا التوجه يأتي انسجامًا مع رؤى الحزب في بناء وطن قوي ومتماسك، وصون أمنه واستقراره، وتعزيز وحدته الوطنية، بعيدًا عن المصالح الشخصية.

وناقشت الكتلة خلال الاجتماع ملف تعيين رؤساء اللجان المحلية، وسط تساؤلات حول الأسس التي تم اعتمادها، والتي أثارت قلقًا في الشارع الأردني، خاصة في ظل غياب معايير واضحة لتقييم أداء رؤساء هذه اللجان.وطالب أعضاء الكتلة بعقد لقاء مع وزير الإدارة المحلية لتوضيح آلية التعيينات وتقديم الإيضاحات اللازمة للكتلة.

وأكد الطراونة أن الكتلة، في إطار دورها الرقابي، تواصل زياراتها الميدانية لمؤسسات ودوائر حكومية في مختلف المحافظات، بهدف الوقوف على أبرز التحديات، وإعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا حول واقع الأداء المؤسسي والتحديات القائمة.


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