عمان الأهلية تشارك في أبو ظبي ببرنامج تدريبي للذكاء الاصطناعي عن التعليم والتعلّم

وطنا اليوم-في إطار سعي جامعة عمّان الأهلية لتعزيز كفاءة كوادرها الأكاديمية وتبني أحدث الاتجاهات في تطوير التعليم، وبدعم سخي من الجامعة، شارك مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في البرنامج المتقدم “شهادة التدريس والتعلّم المُعزّز بالذكاء الاصطناعي”، الذي نظمه اتحاد الجامعات العربية وجامعة أبو ظبي .

وقد حضر الورشة التدريبية كلًا من: الأستاذ الدكتورة زينة العلمي نائب عميد كلية العلوم الطبية المساندة، والدكتور محمد عضيبات من كلية الحقوق، والمحاضر المهندس أيمن أبو حمدية من كلية العمارة والتصميم، حيث خاضوا تجربة تعليمية متميزة تهدف إلى تطوير قدراتهم في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن أساليب التدريس والتعلم.

هذا وقد ركّز التدريب على المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية التي من شأنها تعزيز التفاعل الطلابي ورفع جودة مخرجات التعلّم من خلال استراتيجيات تعليمية مبتكرة وأخلاقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.