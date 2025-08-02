عمان الأهلية تشارك في البرتغال بمؤتمر دولي للتعلّم الإلكتروني 

وطنا اليوم-شاركت جامعة عمان الأهلية، ممثلة بالدكتورة مها ياسين من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الاداب والعلوم في أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر للتعلّم الإلكتروني والتعلّم الرقمي (ELDL 2025) ، الذي عُقد مؤخرًا في العاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن فعاليات المؤتمر المتعدد للعلوم الحاسوبية ونظم المعلومات (MCCSIS) ، بتنظيم من الجمعية الدولية لتطوير مجتمع المعلومات (IADIS) .

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من باحثين وأكاديميين من أكثر من 23 دولة، حيث تم قبول 26 ورقة بحثية كاملة فقط من أصل 165 مشاركة، بنسبة قبول لا تتجاوز 16%، مما يعكس المستوى العلمي الرفيع والانتقائية العالية للمؤتمر.

وقدمت الدكتورة ياسين خلال المؤتمر ورقتها البحثية المحكمة بعنوان: “Hybrid Learning 2.0: Designing Sustainable Models for Post-Pandemic Higher Education in Jordan”

حيث تناولت فيها استراتيجيات مستقبلية للتعليم الهجين في مرحلة ما بعد الجائحة، واقترحت نماذج مستدامة تراعي الخصوصية المحلية وتساهم في تحسين جودة ومرونة التعليم العالي في الأردن.

كما ترأست الدكتورة ياسين جلسة علمية بعنوان “أنظمة إدارة التعلّم (LMS) والبيئات الافتراضية للتعلّم (VLEs) ، وأدارت خلالها نقاشًا ثريًا حول دور المنصات الرقمية في تطوير عمليات التعليم والتعلّم على مستوى العالم.