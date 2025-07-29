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الفوسفات: 250 مليون دينار صافي أرباح الشركة للنصف الأول من العام الحالي وبنسبة زيادة بلغت 24% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي

19 ثانية ago
الفوسفات: 250 مليون دينار صافي أرباح الشركة للنصف الأول من العام الحالي وبنسبة زيادة بلغت 24% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي

وطنا اليوم:بلغت نسبة الزيادة في صافي أرباح مجموعة شركة مناجم الفوسفات الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي 24% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2024.

وحققت الشركة أرباحا صافية بعد الضريبة للنصف الأول من العام الحالي بلغت250 مليون و 130 ألف دينار مقارنة بـ 201 مليون و 875 ألف دينار لذات الفترة من العام الماضي.
كما حققت الشركة أرباحا إجمالية بلغت 365 مليون و 415ألف دينار مقارنة بـ 308 مليون و476 ألف دينار خلال النصف الأول من العام الماضي 2024.

وأظهرت بيانات الشركة ، أن صافي المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 602 مليون و 65ألف دينار، مقارنة بـ 551 مليون و 713 ألف دينار خلال النصف الأول من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 11.3 بالمئة.

كما استطاعت الشركة تحقيق عوائد مجزية على رأس المال؛ إذ بلغت حصة السهم من الأرباح خلال النصف الأول من عام 2025 ما يعادل %83.4 من القيمة الأسمية للسهم.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة مؤشرات إيجابية في أعمالها خلال النصف الأول من العام الحالي، في الإنتاج والتسويق والبيانات المالية؛ ما يؤكد واقعية الخطط التي وضعتها الشركة وقابليتها للتنفيذ.
كما اظهرت نتائج أعمال الشركة مؤشرات إيجابية، في إنتاج كميات الفوسفات وتصديرها وحامض الفوسفوريك، والأسمدة الفوسفاتية؛ مع نهاية النصف الاول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ ما يؤكد واقعية الخطط التي وضعتها الشركة وقدرتها على تنفيذها بكفاءة واقتدار.


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