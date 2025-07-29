كابيتال بنك يطلق حملة استثنائية لقروض الإسكان

وطنا اليوم:في خطوة جديدة تعكس التزامه بالابتكار وتقديم حلول مصرفية متقدمة، أطلق كابيتال بنك حملة استثنائية لقروض الإسكان، تمثل نقلة نوعية في مفهوم التمويل العقاري في الأردن، حيث تجمع الحملة بين الحصول على قرض سكني طويل الأجل وخطة استثمارية ذكية تمنح العميل مبلغاً نقدياً عند نهاية مدة القرض، إلى جانب تغطية تأمينية متكاملة.

وتستهدف الحملة التي ستستمر حتى نهاية تشرين الأول المقبل، الأفراد الراغبين بالحصول على قروض سكنية تتجاوز قيمتها 100 ألف دينار أردني، وبفترات سداد تمتد ما بين 15 – 20 عاماً، مما يتيح لهم تملك عقار سكني ضمن ظروف مالية ميسّرة ومدروسة.

وتتميز الحملة بسعر فائدة تنافسي وشروط موافقة سريعة ومرنة، إضافة إلى خطة تأمين مصممة خصيصاً لتكون رافعة استثمارية طويلة الأجل، يحصل بموجبها العميل على مبلغ نقدي يصل إلى 60 ألف دينار أردني عند انتهاء مدة القرض، يدفع دفعة واحدة أو كدخل شهري.

وتقوم فكرة الخطة على تحمل العميل لنصف تكلفة الرافعة الاستثمارية وبمبلغ ٥٠ دينار شهرياً فقط، بينما يتكفل كابيتال بنك بدفع النصف الآخر من الكلفة ولنهاية عمر القرض مما يُمكّن العميل من بناء حماية مالية له ولأسرته دون أن يتحمل أية أعباء مالية إضافية.

وفي تعليقه على هذه الحملة، قال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك، نديم الخيطان: “نسعى في كابيتال بنك إلى تقديم حلول مالية تواكب تطلعات عملائنا وتمنحهم قيمة مضافة حقيقية. حملة قروض الإسكان الجديدة لا تقتصر على توفير التمويل فحسب، بل تقدم نموذجاً متكاملاً يجمع بين التمكين العقاري والأمان المالي والاستثمار طويل الأجل، مما يعد فرصة استثنائية تمثل معياراً جديداً في السوق المصرفية المحلية.”

وأكد الخيطان أن هذه الحملة تنسجم مع استراتيجية كابيتال بنك الرامية إلى تقديم حلول متقدمة تلبي الاحتياجات المتغيرة للأفراد، وتُجسّد رؤيته في تمكين المجتمع من خلال أدوات مالية ذكية ومستدامة، تعزز الاستقرار وتُسهم في تحسين جودة الحياة.

تفتح الحملة المجال أمام شريحة واسعة من العملاء الراغبين في اقتناء منزل العمر، مع ضمان حماية مستقبلية لهم ولأسرهم عبر خطة تأمين تعود عليهم بمنفعة مالية عند نهاية القرض، وهو ما لم تقدمه أي حملة تمويل عقاري في السوق الأردنية من قبل.

للمزيد من التفاصيل حول الحملة وشروطها، يرجى التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالبنك 96265100220+ أو زيارة الرابط التالي: https://www.capitalbank.jo/ar/global-data/bank-offers/capital-bank-housing-loan .