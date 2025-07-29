بنك القاهرة عمان يفتتح فعاليات المخيّم الصيفي السنوي التاسع عشر لمؤسسة الحسين للسرطان

وطنا اليوم:بدعم من بنك القاهرة عمان افتتح في مؤسسة الحسين للسرطان فعاليات المخيّم الصيفي السنوي التاسع عشر للأطفال الذين يتلقون علاجهم في مركز الحسين للسرطان، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة عمان ” الدكتور خالد القاسم “، ومدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، السيدة نسرين قطامش.

يشار الى أنّ المخيم الصيفي هو أحد برامج الدعم النفسي في مركز الحسين للسرطان ويُنظّم سنوياً بالتشارك ودعم بنك القاهرة عمان للأطفال الذين يتلقون العلاج فيه، ضمن العلاج الشمولي (الطبي، النفسي، الاجتماعي والثقافي والترفيهي) الذي يقدمه المركز لمرضاه، وينتظره أطفال المركز سنويا لما له من تأثير ايجابي على حالتهم العامة، حيث يحسّن من تجاوبهم مع العلاج ويسهم بالتخفيف عنهم، ويجعل المركز مكاناً مريحاً يحب الأطفال المرضى تمضية الوقت فيه.

ياتي دعم بنك القاهرة عمان ورعايته المستمرة للمخيّم الصيفي ضمن منهجيّة الرعاية الشمولية، التي تركز على الجانبين العلاجي والنفسي الى جانب الترفيهي لدعم المرضى.