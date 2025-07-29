بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

بنك القاهرة عمان يفتتح فعاليات المخيّم الصيفي السنوي التاسع عشر لمؤسسة الحسين للسرطان

14 ثانية ago
بنك القاهرة عمان يفتتح فعاليات المخيّم الصيفي السنوي التاسع عشر لمؤسسة الحسين للسرطان

وطنا اليوم:بدعم من بنك القاهرة عمان افتتح في مؤسسة الحسين للسرطان فعاليات المخيّم الصيفي السنوي التاسع عشر للأطفال الذين يتلقون علاجهم في مركز الحسين للسرطان، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة عمان ” الدكتور خالد القاسم “، ومدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، السيدة نسرين قطامش.
يشار الى أنّ المخيم الصيفي هو أحد برامج الدعم النفسي في مركز الحسين للسرطان ويُنظّم سنوياً بالتشارك ودعم بنك القاهرة عمان للأطفال الذين يتلقون العلاج فيه، ضمن العلاج الشمولي (الطبي، النفسي، الاجتماعي والثقافي والترفيهي) الذي يقدمه المركز لمرضاه، وينتظره أطفال المركز سنويا لما له من تأثير ايجابي على حالتهم العامة، حيث يحسّن من تجاوبهم مع العلاج ويسهم بالتخفيف عنهم، ويجعل المركز مكاناً مريحاً يحب الأطفال المرضى تمضية الوقت فيه.
ياتي دعم بنك القاهرة عمان ورعايته المستمرة للمخيّم الصيفي ضمن منهجيّة الرعاية الشمولية، التي تركز على الجانبين العلاجي والنفسي الى جانب الترفيهي لدعم المرضى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:08

الخطيب يوضح آلية تصنيف الطلبة لغايات القبول الموحد

11:01

تطبيق بت شات قاتل واتساب يصل رسميا للهواتف

10:54

هولندا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها

10:50

%6 نسبة تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة

10:31

الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة تضم 65 شاحنة إلى غزة

10:20

وزير الخارجية: إن كانت الإنزالات الجوية ستنقذ حياة طفل فلسطيني واحد سنقوم بها

10:18

عجلون: ضبط معتد على الثروة الحرجية بحقه 5 طلبات

10:14

رئيس الوزراء الفلسطيني: على حماس تسليم سلاحها وندعو لنشر قوات دولية في غزة

10:08

الضريبة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في اختيار عينة الاقرارات الضريبية المقبولة

10:04

مسلح يقتل 4 أشخاص وينتحر في ناطحة سحاب بمانهاتن

10:01

استقالة مساعد المدير العام لإدارة قطاع الشركات والمؤسسات المالية في بنك الأردن

09:55

الثلاثاء: انحسار الكتلة الحارة والجافة وأجواء صيفية عادية

وفيات
المشجع الوفي لنادي الحسين الطفل عبدالله العلاونة في ذمة اللهوفيات الاثنين 28-7-2025وفيات الأحد 27-7-2025وفيات الجمعة 25-7-2025وفيات الخميس 24-7-2025