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استقالة مساعد المدير العام لإدارة قطاع الشركات والمؤسسات المالية في بنك الأردن

26 ثانية ago
استقالة مساعد المدير العام لإدارة قطاع الشركات والمؤسسات المالية في بنك الأردن

وطنا اليوم:قال بنك الأردن في إفصاح رسمي إن ماهر الدويك، مساعد المدير العام لإدارة قطاع الشركات والمؤسسات المالية في بنك الأردن، قد تقدم باستقالته من منصبه.
وتأتي هذه الاستقالة ضمن تغييرات إدارية يشهدها البنك، في وقت لم تصدر فيه الإدارة العامة للبنك أي تعليق رسمي بشأن أسباب الاستقالة أو هوية من سيخلف الدويك في منصبه


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