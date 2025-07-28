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نادي Code Crafters Club في جامعة فيلادلفيا ينظم النسخة الثانية من مسابقة “Coding is Fun” بالتعاون مع جامعة عمان الأهلية

28 يوليو 2025
نادي Code Crafters Club في جامعة فيلادلفيا ينظم النسخة الثانية من مسابقة “Coding is Fun” بالتعاون مع جامعة عمان الأهلية

وطنا اليوم:في إطار سعيه لتعزيز الإبداع والابتكار في مجال البرمجة وعلوم الحاسوب، نظم نادي Code Crafters Club التابع لجامعة فيلادلفيا النسخة الثانية من مسابقة “Coding is Fun”، وبالتعاون مع كلية تقنية المعلومات في جامعة عمان الأهلية، وذلك بإشراف الأستاذة إيناس القنطار من قسم هندسة البرمجيات.
وشهدت المسابقة التي أقيمت في أجواء تنافسية وتفاعلية، مشاركة عدد من الفرق الطلابية من كلا الجامعتين، حيث أتيحت للمشاركين فرصة استعراض مهاراتهم في التفكير المنطقي، وحل المشكلات البرمجية ضمن فرق عمل مدروسة، حيث عكست المشاركات مستوى متميزًا من الإبداع والمعرفة التقنية لدى الطلاب، مما ساهم في إثراء التجربة التنافسية والعلمية للمسابقة.
وفي ختام المسابقة، تم تكريم جميع الفرق المشاركة والمشاركين، تقديراً لجهودهم ومهاراتهم، لما تمثله تلك المسابقات من أهمية في دعم التبادل المعرفي والخبراتي بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتعزيز أواصر التعاون الأكاديمي بين الكليات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات على مستوى الجامعات الأردنية.
وأكد المنظمون أن هذه المسابقة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي يسعى نادي Code Crafters Club لتنظيمها، بهدف تحفيز الطلبة على الانخراط في بيئة تقنية محفزة على التعلم، والإبداع، والعمل الجماعي، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية المحلية.
وتعد مسابقة “Coding is Fun” واحدة من المنصات الهادفة إلى تمكين الطلبة من تطبيق المعارف النظرية في بيئة عملية تفاعلية، وتعزيز قدراتهم التقنية والمهنية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي في مجالات البرمجة وهندسة البرمجيات

 


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