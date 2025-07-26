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عمان الأهلية تُنظّم يوماً علمياً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف

21 ثانية ago
عمان الأهلية تُنظّم يوماً علمياً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف

وطنا اليوم-نظّمت كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمّان الأهلية، بالتعاون مع الجمعية الأردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية، يوماً علمياً مميزاً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف لعام 2025، بحضور نخبة من أصحاب المعالي والخبراء، وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي الرسمية والخاصة.

وشهدت الفعالية مشاركة نوعية لكل من:

  • معالي الدكتور عاكف الزعبي
  • معالي الدكتور محمود الدويري
  • المهندس أيمن العوران، مساعد الأمين العام للثروة النباتية في وزارة الزراعة
  • الخبير الدولي الدكتور فاضل الزعبي

إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين من الجهات المعنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.

وفي كلمته خلال افتتاح اليوم العلمي، أكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمان الأهلية، أن الجامعة تضع في مقدمة أولوياتها القضايا البيئية والتنموية التي تمس حاضر الوطن ومستقبل أجياله، مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات ينسجم مع رؤية الجامعة ورسالتها في تعزيز المسؤولية المجتمعية، ودعم البحث العلمي التطبيقي المرتبط بالقضايا الوطنية.

وأضاف: نسعى من خلال هذه اللقاءات العلمية إلى بناء شراكات مثمرة مع المؤسسات الوطنية والدولية، بما يسهم في مواجهة التحديات البيئية، وعلى رأسها ظاهرتا التصحر والجفاف، وتعزيز الجهود لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

كما أعرب عن شكره وتقديره لكافة المشاركين والداعمين لهذا اليوم العلمي، مثمنًا جهود كلية التكنولوجيا الزراعية في تنظيم هذا الحدث المميز.

من جانبها، رحّبت عميدة كلية التكنولوجيا الزراعية، الدكتورة رشا الطراونة بالحضور، وعبّرت عن شكرها للمشاركين لمساهمتهم الفاعلة في إنجاح اليوم العلمي، مؤكدة على أن الكلية تُولي أهمية كبرى لدورها في خدمة المجتمع المحلي وتلبية النداءات الوطنية، لا سيما من خلال الأبحاث والمشاريع العلمية التي تواكب التحديات الراهنة وتدعم أهداف التنمية المستدامة.

وقد عبّر المشاركون والحضور عن بالغ شكرهم وامتنانهم لجامعة عمان الأهلية وكلية التكنولوجيا الزراعية على تنظيم هذا اليوم العلمي المتخصص، والذي وفّر منصة فكرية ومعرفية لطرح الرؤى والحلول لمشكلة التصحر والجفاف.


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