جامعة فيلادلفيا بحاجة لتعيين أعضاء هيئة تدريسية

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين

أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2025/2026

وفقاً للتخصصات والمؤهلات التالية:

الكلية

التخصص الدقيق

الرتبة الأكاديمية

كلية تكنولوجيا المعلومات

هندسة البرمجيات

أستاذ مساعد

علم الحاسوب

أمن المعلومات والفضاء السيبراني

يشترط في المتقدم:

أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

أن يكون حاصلاً على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات المطلوبة من جامعة مرموقة ومعترف بها

أن لا يقل معدل البكالوريوس ومعدل الماجستير والدكتوراه عن جيد.

أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة واستخدام التعليم الإلكتروني.

يفضل من لديه أبحاث علمية منشورة في مجلات علمية عالمية مميزة في آخر سنتين.

أن لا يكون ملتزما في العمل لأي جهة أخرى.

تعطى الأولوية لخريجي الجامعات المرموقة.

تعطى الأولوية من لديه خبره عملية.

أن يكون لدى المتقدم معادلة شهادة في التخصص المطلوب

الأوراق الثبوتية لأعضاء الهيئة التدريسية:

الشهادات العلمية (الثانوية العامة / البكالوريوس/ الماجستير/ الدكتوراه) وكشوف العلامات.

معادلة شهادة الدكتوراه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التخصص المطلوب.

الترقيات الأكاديمية (إن وجد)

السيرة الذاتية.

وثائق عن الخبرة العلمية والشهادات المهنية.

الوثائق الشخصية (صورة شخصية/ هوية أحوال مدنية / دفتر العائلة او جواز سفر ساري المفعول).

تقدم الطلبات إلكترونياً إلى دائرة الموارد البشرية في جامعة فيلادلفيا علماً بأن اخر موعد لقبول الطلبات يوم الاحد الموافق 3/8/2025

https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app

للاستفسار هاتف: 4799000/06 فرعي (2392)

كما تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين

أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2025/2026، وفقاً للتخصص التالي:

الكلية

التخصص الدقيق

الرتبة الأكاديمية

ملاحظات

كلية الأعمال

التكنولوجيا المالية

أستاذ مساعد

الحصول على معادلة لشهادة الدكتوراه في التخصص الدقيق.

يفضل من لديه أبحاث علمية منشورة في مجلات علمية عالمية مميزة في آخر سنتين

يشترط في المتقدم:

أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

أن يكون حاصلاً على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصص المطلوب من جامعة مرموقة ومعترف بها

ألا يقل معدل البكالوريوس ومعدل الماجستير والدكتوراه عن جيد.

أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة واستخدام الحاسوب والتعليم الإلكتروني.

ألا يكون ملتزما في العمل لأي جهة أخرى.

تعطى الأولوية لخريجي الجامعات المرموقة.

تعطى الأولوية من لديه خبرة عملية منتظمة.

الأوراق الثبوتية لأعضاء الهيئة التدريسية:

الشهادات العلمية (الثانوية العامة / البكالوريوس/ الماجستير/ الدكتوراه) وكشوف العلامات.

الترقيات الأكاديمية

السيرة الذاتية.

وثائق عن الخبرة العلمية والشهادات المهنية.

الصفحة الأولى للبحوث المنشورة في مجال التكنولوجيا المالية.

الوثائق الشخصية (صورة شخصية/ هوية أحوال مدنية / دفتر العائلة او جواز سفر ساري المفعول).

تقدم الطلبات إلكترونياً إلى دائرة الموارد البشرية من خلال موقع جامعة فيلادلفيا

علماً بأن اخر موعد لتقديم الطلبات مساء يوم الأحد 3/8/ 2025

https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app

للاستفسار هاتف: 4799000/06 فرعي (2392)