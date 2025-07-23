جامعة فيلادلفيا بحاجة لتعيين اعضاء هيئة تدريسية

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين

أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2025/2026، وفقاً للتخصص التالي:

-يفضل من لديه أبحاث علمية منشورة في مجلات علمية عالمية مميزة في آخر سنتين

يشترط في المتقدم:

-أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

-أن يكون حاصلاً على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصص المطلوب من جامعة مرموقة ومعترف بها

-ألا يقل معدل البكالوريوس ومعدل الماجستير والدكتوراه عن جيد.

-أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة واستخدام الحاسوب والتعليم الإلكتروني.

-ألا يكون ملتزما في العمل لأي جهة أخرى.

-تعطى الأولوية لخريجي الجامعات المرموقة.

-تعطى الأولوية من لديه خبرة عملية منتظمة.

الأوراق الثبوتية لأعضاء الهيئة التدريسية:

-الشهادات العلمية (الثانوية العامة / البكالوريوس/ الماجستير/ الدكتوراه) وكشوف العلامات.

-الترقيات الأكاديمية

-السيرة الذاتية.

-وثائق عن الخبرة العلمية والشهادات المهنية.

-الصفحة الأولى للبحوث المنشورة في مجال التكنولوجيا المالية.

-الوثائق الشخصية (صورة شخصية/ هوية أحوال مدنية / دفتر العائلة او جواز سفر ساري المفعول).

تقدم الطلبات إلكترونياً إلى دائرة الموارد البشرية من خلال موقع جامعة فيلادلفيا

علماً بأن اخر موعد لتقديم الطلبات مساء يوم الثلاثاء 29/7/ 2025

https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app/login

للاستفسار هاتف: 4799000/06 فرعي (2392)