جامعة فيلادلفيا بحاجة لتعيين اعضاء هيئة تدريسية

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين
أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2025/2026، وفقاً للتخصص التالي:
-يفضل من لديه أبحاث علمية منشورة في مجلات علمية عالمية مميزة في آخر سنتين
يشترط في المتقدم:
-أن يكون المتقدم أردني الجنسية.
-أن يكون حاصلاً على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصص المطلوب من جامعة مرموقة ومعترف بها
-ألا يقل معدل البكالوريوس ومعدل الماجستير والدكتوراه عن جيد.
-أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة واستخدام الحاسوب والتعليم الإلكتروني.
-ألا يكون ملتزما في العمل لأي جهة أخرى.
-تعطى الأولوية لخريجي الجامعات المرموقة.
-تعطى الأولوية من لديه خبرة عملية منتظمة.
الأوراق الثبوتية لأعضاء الهيئة التدريسية:
-الشهادات العلمية (الثانوية العامة / البكالوريوس/ الماجستير/ الدكتوراه) وكشوف العلامات.
-الترقيات الأكاديمية
-السيرة الذاتية.
-وثائق عن الخبرة العلمية والشهادات المهنية.
-الصفحة الأولى للبحوث المنشورة في مجال التكنولوجيا المالية.
-الوثائق الشخصية (صورة شخصية/ هوية أحوال مدنية / دفتر العائلة او جواز سفر ساري المفعول).
تقدم الطلبات إلكترونياً إلى دائرة الموارد البشرية من خلال موقع جامعة فيلادلفيا
علماً بأن اخر موعد لتقديم الطلبات مساء يوم الثلاثاء 29/7/ 2025
https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app/login
للاستفسار هاتف: 4799000/06 فرعي (2392)