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الأردن يرفع القيود عن استيراد الدواجن من البرازيل

4 ساعات ago
الأردن يرفع القيود عن استيراد الدواجن من البرازيل

وطنا اليوم:كشف مساعد الأمين العام لشؤون الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، مصباح الطراونة، عن رفع الوزارة للقيود التي فُرضت سابقًا على استيراد لحوم الدواجن من البرازيل، بعد زوال خطر إنفلونزا الطيور.
وقال الطراونة، في تصريح الأربعاء، إن الأردن كان قد فرض قيودًا على واردات لحوم الدجاج البرازيلية في شهر حزيران الماضي، بعد اكتشاف حالة من إنفلونزا الطيور.
وأشار إلى أن الأردن يستورد ما معدله بين 8 – 10 آلاف طن من الدجاج المجمد سنويًا من البرازيل، مضيفًا أن غالبية هذه الكميات تُستخدم في المطاعم المحلية.
وبين أن فرق الوزارة الفنية تتابع من كثب تطورات الوضع الصحي في الدول المصدّرة للمنتجات الحيوانية، مشددا على أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات ضرورية لحماية الصحة العامة والقطاع الزراعي.
وأعلنت وزارة الزراعة منتصف شهر حزيران الماضي، تعليق استيراد الدواجن الحيّة ومنتجات الدواجن غير المعالجة حراريًا من البرازيل، وذلك على خلفية تسجيل عدد من حالات الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور هناك.
وجاء هذا القرار كإجراء احترازي ضمن إطار سياسة الوزارة الرامية إلى حماية الثروة الحيوانية والصحة العامة، والحفاظ على سلامة الأمن الغذائي في البلاد.
وأوضحت الوزارة حينها، أن التعليق سيستمر إلى حين تحسّن الوضع الوبائي في البرازيل، وورود تقارير موثوقة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) تؤكد السيطرة على تفشي المرض، والتزام السلطات البيطرية البرازيلية بتنفيذ الإجراءات الوقائية والرقابية اللازمة.
يُذكر أن البرازيل صدّرت لحوم دجاج بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام الماضي، مما يُشكّل نحو 35% من حجم التجارة العالمية في هذا القطاع.


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