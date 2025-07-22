سماوي: مهرجان جرش لهذا العام يحظى باهتمام خاص بالشباب وسيكون في 8 محافظات

وطنا اليوم:فال الرئيس التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي : من حقنا أن نقيم مهرجاننا واحتفالنا، فالأردن كان دائمًا في طليعة الدول التي تقوم بواجبها تجاه الأشقاء العرب، لكن علينا أيضًا أن نولي الاهتمام الكافي بواجباتنا تجاه بلدنا”

وقال سماوي، الثلاثاء، إنّ مهرجان جرش للعام الحالي يحظى باهتمام خاص بالشباب وان مهرجان جرش للعام الحالي سيكون في 8 محافظات بالمملكة، ولن يقتصر على محافظة جرش وحدها.

وتنطلق الأربعاء فعاليات الدورة الـ39 لمهرجان جرش للثقافة والفنون، التي تستمر حتى 2 آب المقبل، وتحمل هذا العام شعار “هنا الأردن.. ومجده مستمر”.

وأضاف سماوي، خلال منتدى التواصل الحكومي، أن مهرجان جرش يحمل رسالة ثقافية للعالم تمثل الهوية الأردنية، وينقل الصورة الحقيقية لصناعات الأردن.

وبيّن أن المهرجان هذا العام يقدم عددا كبيرا من الفنانين الأردنيين والعرب، منهم الفنان عمر العبداللات الذي يفتتح فعاليات المهرجان، إضافة إلى الفنان ناصيف زيتون، والفنانة أحلام، والفنانة ميادة الحناوي، والفنان نور مهنا، والفنان جوزيف عطية، والفنان ملحم زين، والفنان خالد عبد الرحمن، والفنان محمد حماقي، والفنانة أصالة نصري، وغيرهم.

وأشار إلى أن المهرجان لهذا العام يُفرد مساحة واسعة لعدد من الكتّاب والشعراء والروائيين والمسرحيين الأردنيين ونظرائهم العرب، من خلال برنامج ثقافي متميز، وفعاليات نوعية تُكرّس الأدب كجزء أصيل من الهوية الثقافية، ومن ذاكرتنا الوطنية، وحراكنا الفكري الذي يصوغ المستقبل. كما يُجسّد المهرجان تظاهرة ثقافية وفنية تُعزز التبادل الثقافي، وتُعد منصة للإبداع والابتكار.

وبيّن أن المهرجان لهذا العام يشهد أكثر من 235 فعالية فنية وثقافية وأدبية، بمشاركة 37 دولة عربية وأجنبية، تُقام في قلب مدينة جرش الأثرية وخارجها.

ولفت إلى وجود مسرح مخصص للأطفال، بالتعاون مع مركز زها، ومجهز بالكامل لإقامة فعاليات ذهنية وفنية وتعليمية، بالإضافة إلى جناح خاص للسفارات، وفعاليات لـ8 جامعات.

وأكّد سماوي أن إدارة المهرجان كانت حريصة على تقديم الدعم لسيدات التمكين، بما يساعدهن في عرض منتجاتهن.

وبيّن أنه يعمل في المهرجان نحو 1600 شخص من أهالي محافظة جرش، ومن المؤسسات الثقافية والمؤسسات المعنية.

وأشار سماوي إلى أن الدخول إلى مدينة جرش الأثرية سيكون مجاناً، باستثناء المسرحين الجنوبي والشمالي.