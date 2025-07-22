بنك الإسكان يطلق أول برنامج في الأردن لتمويل سلاسل التوريد- التخصيم العكسي للفواتير التجارية

وطنا اليوم:في خطوة نوعية تعزز موقعه الريادي في مجال الابتكار المالي، أعلن بنك الإسكان عن إطلاق أول برنامج في الأردن لتمويل سلاسل التوريد – التخصيم العكسي للفواتير التجارية من خلال الدمج الرقمي لنظامه للتمويل التجاري مع أول منصة رقمية متخصصة بتمويل سلاسل التوريد في الأردن (Credit Plus).

ويهدف البرنامج إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفتها من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وبشكل أساسي كموردين للسلع والخدمات، من الوصول إلى مصادر وحلول تمويل مبتكرة ومستدامة وبتكلفة اقل من طرق التمويل التقليدية، هذا إلى جانب ضمان استمرارية سلاسل التوريد وتدفق السلع والخدمات من قبل هذه الشركات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام البنك بدعم بيئة الأعمال لتكون أكثر استدامة وشمولاً، من خلال إزالة العوائق بسد فجوة التمويل أمام صغار الموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة، كما تساهم بخلق فرص العمل وفي الناتج المحلي.

وينسجم إطلاق البرنامج من خلال هذه المنصة مع حرص البنك المستمر على تعزيز البنية المالية الرقمية في الأردن، بتبني وتطوير أحدث حلول التكنولوجيا المالية وتوفير أدوات غير تقليدية للتمويل الميسر، بما يوسع نطاق الشمول المالي وينعكس إيجاباً على تسريع التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل ومرن.

ويوفر البرنامج مجموعة من حلول التمويل التجاري الرقمي التي تشمل: تمويل الفواتير، والتمويل العكسي، وهو ما يساعد على تحسين السيولة والتدفقات النقدية وتسريع النمو وتعزيز التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتيح البرنامج لهذه الشركات من الموردين من خلال هذه المنصة تحصيل مستحقاتهم من فواتير البيع بشكل مبكر وبتكلفة تمويل أقل، وذلك بناء على التعاملات المؤكدة والمركز الائتماني للعميل المشتري، ودون الحاجة إلى ضمانات تقليدية أو حدود ائتمانية مسبقة.

وستساهم المنصة في رقمنة العمليات المالية والتجارية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة من الموردين، كما أنها ستتيح التكامل المرن مع جميع الأطراف المعنية، مما يعزز كفاءة إدارة العمليات والفواتير ويقلل من المخاطر التشغيلية.

ويعد البرنامج امتداداً لمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك برامج التمويل الأساسية، والخدمات الإلكترونية المتقدمة، والخدمات التجارية المتنوعة.

ويشار إلى أن البنك قام بإطلاق البرنامج بالشراكة مع شركة “كريدت بلس” المتخصصة في التكنولوجيا المالية والحائزة على الجوائز التقديرية لابتكاراتها.

ويُشار إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في مجال التحول الرقمي على المستويين التشغيلي والمصرفي، وتُعد إضافة نوعية إلى منظومة متكاملة من القنوات والحلول الرقمية التي يقدمها البنك لتلبية احتياجات الأفراد والشركات. بالإضافة إلى برامج مصرفية متخصصة لفئات الصغار والشباب، وشبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي المزوّدة بشاشات تفاعلية، إلى جانب فروع حديثة التصميم موزعة في مختلف أنحاء المملكة، ومركز اتصال يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم والخدمة بجودة عالية.