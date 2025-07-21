أورنج الأردن ترعى المهرجان التكنولوجي الوطني في نسخته الثانية عشر دعماً للابتكار وتمكين الشباب رقمياً

وطنا اليوم:في إطار التزامها الدائم بدعم الشباب وتمكينهم رقمياً، رعت أورنج الأردن المهرجان التكنولوجي الوطني بنسخته الثانية عشر، الذي أقيم في جامعة الحسين التقنية، وانطلق لأول مرة عام 2007.

يهدف هذا المهرجان إلى تعزيز الإبداع والابتكار لدى الطلاب، وتشجيع التعاون بين الجامعات والمؤسسات الوطنية والإقليمية، بالإضافة إلى تعزيز أخلاقيات المهنة وروح العمل الجماعي والاستعداد المهني.

وتأتي رعاية أورنج الأردن لهذا المهرجان تجسيداً لدورها المحوري في دعم التعليم التطبيقي، وتحفيز الطلبة على الابتكار والإبداع، بما ينسجم مع استراتيجيتها في قيادة المستقبل الرقمي وتمكين الشباب من المساهمة في التنمية المستدامة.

ويشارك في المهرجان هذا العام 100 فريق يضم ما يقارب 400 طالبة وطالب من مختلف الجامعات الأردنية، وتتنوع المشاريع المشاركة ضمن فئات تشمل: التقنيات الخضراء والمستدامة، التقنيات الصحية والطبية الحيوية، السلامة العامة وجودة الحياة، تقنيات الدفاع والأمن، الألعاب والترفيه، التقنيات الصناعية، التقنيات التعليمية وحلول التعلم الإلكتروني، التقنيات الاجتماعية والأعمال، والابتكار لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتشارك أورنج الأردن في المهرجان من خلال جناح مخصص لمركز أورنج الرقمي للتصنيع الرقمي (Fabrication Lab)، لإبراز حلول أورنج المبتكرة في مجالات التصنيع الرقمي، وتشجيع الشباب على تبنّي التكنولوجيا كأداة للتطوير والابتكار، بالإضافة إلى عرض مشاريع الطلبة السابقة في الجناح.

كما شدّدت أورنج الأردن من خلال رعايتها ومشاركتها في هذا المهرجان على أهمية توجيه الابتكار لخدمة المجتمع، مؤمنة بأن الابتكار الحقيقي هو الذي يساهم في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات. من خلال هذه الفعاليات، نحرص على تعزيز ثقافة الريادة والتكنولوجيا بين الشباب، وتمكينهم من تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع وتدعم مسيرة التحول الرقمي في الأردن.

ومن الجدير ذكره أن استمرار تناوب الجامعات الأردنية يبرهن على أن استضافة هذا المهرجان يبرز مكانته كمنصة وطنية رائدة تجمع الإبداعات والطاقات الشابة، وتساهم في ترسيخ موقع الأردن كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، بما يعكس روح التعاون والشراكة بين القطاعين الأكاديمي والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.