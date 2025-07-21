بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

أورنج الأردن ترعى المهرجان التكنولوجي الوطني في نسخته الثانية عشر دعماً للابتكار وتمكين الشباب رقمياً

4 ساعات ago
أورنج الأردن ترعى المهرجان التكنولوجي الوطني في نسخته الثانية عشر دعماً للابتكار وتمكين الشباب رقمياً

وطنا اليوم:في إطار التزامها الدائم بدعم الشباب وتمكينهم رقمياً، رعت أورنج الأردن المهرجان التكنولوجي الوطني بنسخته الثانية عشر، الذي أقيم في جامعة الحسين التقنية، وانطلق لأول مرة عام 2007.
يهدف هذا المهرجان إلى تعزيز الإبداع والابتكار لدى الطلاب، وتشجيع التعاون بين الجامعات والمؤسسات الوطنية والإقليمية، بالإضافة إلى تعزيز أخلاقيات المهنة وروح العمل الجماعي والاستعداد المهني.
وتأتي رعاية أورنج الأردن لهذا المهرجان تجسيداً لدورها المحوري في دعم التعليم التطبيقي، وتحفيز الطلبة على الابتكار والإبداع، بما ينسجم مع استراتيجيتها في قيادة المستقبل الرقمي وتمكين الشباب من المساهمة في التنمية المستدامة.
ويشارك في المهرجان هذا العام 100 فريق يضم ما يقارب 400 طالبة وطالب من مختلف الجامعات الأردنية، وتتنوع المشاريع المشاركة ضمن فئات تشمل: التقنيات الخضراء والمستدامة، التقنيات الصحية والطبية الحيوية، السلامة العامة وجودة الحياة، تقنيات الدفاع والأمن، الألعاب والترفيه، التقنيات الصناعية، التقنيات التعليمية وحلول التعلم الإلكتروني، التقنيات الاجتماعية والأعمال، والابتكار لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتشارك أورنج الأردن في المهرجان من خلال جناح مخصص لمركز أورنج الرقمي للتصنيع الرقمي (Fabrication Lab)، لإبراز حلول أورنج المبتكرة في مجالات التصنيع الرقمي، وتشجيع الشباب على تبنّي التكنولوجيا كأداة للتطوير والابتكار، بالإضافة إلى عرض مشاريع الطلبة السابقة في الجناح.
كما شدّدت أورنج الأردن من خلال رعايتها ومشاركتها في هذا المهرجان على أهمية توجيه الابتكار لخدمة المجتمع، مؤمنة بأن الابتكار الحقيقي هو الذي يساهم في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات. من خلال هذه الفعاليات، نحرص على تعزيز ثقافة الريادة والتكنولوجيا بين الشباب، وتمكينهم من تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع وتدعم مسيرة التحول الرقمي في الأردن.
ومن الجدير ذكره أن استمرار تناوب الجامعات الأردنية يبرهن على أن استضافة هذا المهرجان يبرز مكانته كمنصة وطنية رائدة تجمع الإبداعات والطاقات الشابة، وتساهم في ترسيخ موقع الأردن كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، بما يعكس روح التعاون والشراكة بين القطاعين الأكاديمي والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:55

الحمّاد بني صخر والرشدان نسايب

20:48

Orange Jordan sponsors the 12th National Technology Parade (NTP) in support of innovation and youth digital empowerment

20:45

الشباب الآن .. تمكينٌ من الجذور بتمويل من البوتاس العربية وبشراكة مع وزارة التربية والتعليم

20:42

استمرار عمل المخابز الأردنية شمال وجنوب قطاع غزة

20:23

بالماء والملح.. صحفيو غزة يطلقون صرخة جوع للعالم

20:12

إنجاز جديد للتعليم العالي.. عمّان تتصدر المدن العربية كأفضل وجهة للطلاب

20:08

ايقاف راغب علامة عن الغناء في مصر

19:39

جلسة حوارية في جامعة الحسين بن طلال حول العمل الحزبي وآلياته

19:34

سميرات: تفعيل 1.76 مليون هوية رقمية والعمل على تفعيلها للأردنيين في الخارج

19:26

الخارجية : جميع الأردنيين المُقيمين والموجودين في كوريا الجنوبية بخير

19:21

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين بحدث أمني صعب في غزة

19:18

السيوف يكتب : السويداء… حين يُرفع علم العدو وتُهان القبائل: سوريا بين الانقسام الرمزي والانتماء الحقيقي

وفيات
وفاة الوزير والبرلماني الاسبق عبدالرزاق طبيشاتوفيات الاثنين 21-7-2025وفيات الأحد 20-7-2025وفيات الجمعة 18-7-2025الشاب أسامه فراس عواودة في ذمة الله