إعلان طريف للملكية الأردنية

وطنا اليوم:أطلقت شركة الملكية الأردنية للطيران إعلاناً تسويقياً طريفاً استلهم من واقعة استقالة الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الأمريكية “أسترونومر”، حيث أثارت الحادثة اهتمامًا إعلاميًا واسعًا بعد انتشار فيديو للرئيس التنفيذي خلال حفل موسيقي لفرقة “كولدبلاي” برفقة موظفة من شركته.

وجاء في الإعلان الذي نُشر عبر قنوات الشركة الرسمية: “There’s a CEO vacancy in the USA – Fly to Apply”، في دعوة ساخرة للسفر من عمّان إلى نيويورك بأسعار تبدأ من 499 دينارًا أردنيًا، مع استخدام جملة ختامية ذات طابع طريفة: “Our wings… Your cold play”، في تلميح مباشر إلى الفرقة الموسيقية التي ارتبط اسمها بالحادثة.

وكانت شركة “أسترونومر” أعلنت عن استقالة رئيسها التنفيذي آندي بايرون، بعد انتشار فيديو له خلال حفل “كولدبلاي” وهو يعانق رئيسة الموارد البشرية في الشركة، مما أثار جدلًا واسعًا وانتهى بفتح تحقيق رسمي من قبل مجلس الإدار