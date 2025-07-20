البنك الأردني الكويتي يرعى مهرجان عمّان السينمائي بدورته السادسة

وطنا اليوم:تأكيداً على التزامه بدعم الثقافة والفنون، شارك البنك الأردني الكويتي في رعاية مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم بدورته السادسة، الذي اختتم فعالياته مؤخراً بحفل كبير أقيم في مركز الحسين الثقافي بحضور سمو الأمير علي بن الحسين وسمو الأميرة ريم علي، رئيسة المهرجان والمؤسسة المشاركة له.

وجاءت رعاية البنك للمهرجان في إطار حرصه على تمكين المواهب الفنية الشابة ودعم صناعة السينما المستقلة في الأردن والمنطقة، إذ يمثل المهرجان منصة حيوية للاحتفاء بالإبداع السردي والبصري، وتكريم التجارب السينمائية الأولى التي تُضيء على قضايا إنسانية ومجتمعية معاصرة.وقد تم توزيع الجوائز على الفائزين في الفئات التنافسية الأربع: الفيلم العربي الروائي الطويل، الفيلم العربي الوثائقي الطويل، الفيلم العربي القصير، والأفلام غير العربية، حيث كانت الجوائز بمثابة تتويج لرحلة فنية زاخرة بالتحدي والتميز. وقد شارك البنك الأردني الكويتي هذا النجاح من خلال دعمه المباشر لتلك الجوائز التي تكرّم الابتكار والجرأة في الطرح الفني.

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي،السيد هيثم البطيخي، أن دعم الفنون والسينما المستقلة يُعد استثماراً في التعبير الثقافي الحر، وفي نقل قصص الشعوب بلغة إنسانية مؤثرة، موضحاً أن تمكين صنّاع الأفلام الجدد وتقدير مواهبهم يساهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وتنوعاً، ويعزز الحوار الثقافي على المستويين المحلي والدولي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار برامج المسؤولية المجتمعية للبنك الأردني الكويتي، التي تركز على دعم التعليم والثقافة وريادة الأعمال والتنمية المستدامة، حيث يسعى البنك من خلال هذه البرامج إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس في المجتمع، من خلال الشراكة مع مؤسسات محلية فاعلة، والمساهمة في بناء بيئة حاضنة للإبداع والابتكار في مختلف القطاعات.

يُذكر أن مهرجان عمّان السينمائي استقطب هذا العام أفلاماً من 23 دولة، وعُرض خلاله 62 فيلماً، من بينها 16 عرضاً عالمياً، في حين نالت أخرى جوائز في مهرجانات سينمائية مرموقة حول العالم. وجميع هذه الإنتاجات حديثة وتعرض لأول مرة في الأردن. كما شهد المهرجان تفاعلاً جماهيرياً واسعاً وجلسات حوارية مع صناع أفلام ومهنيين من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس تصاعد مكانته كمنصة دولية مستقلة للسينما الجريئة والمختلفة.