مقتل زياد أبو رستم بالسويداء بعد 14 عامًا من مشاركته في أفراح الأردنيين

وطنا اليوم:قُتل زياد أبو رستم في محافظة السويداء أثناء مشاركته مع عشيرته وعدد من العشائر في فك الحصار عن عشائر بدو السويداء ضد ميليشيات الدروز، وفق ما ورد في نعي نجله الذي نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الفقيد أقام في الأردن لمدة 14 عامًا ، وكان معروفًا في الأوساط الاجتماعية من خلال فرقته التراثية المعروفة باسم “فرقة أبو رستم للتراث الشعبي”، التي شاركت في إحياء الزفات والعراضات في مختلف مناطق المملكة، لا سيما في محافظة المفرق.

وكتب نجله في نعيه: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي زياد رستم أبو رستم في معارك السويداء، الله يتقبله من الشهداء. اللهم اغفر له، وارحمه، وأحسن إليه، وأدخله فسيح جناتك، واللهم ألهمنا الصبر والسلوان.”