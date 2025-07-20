بنك ABC في الأردن يساهم في دعم مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية والابتكار

وطنا اليوم:تأكيدًا على دوره في دعم التطوير التقني في القطاع الملي وتعزيز الابتكار في بيئة الأعمال المصرفية، فقد ساهم بنك ABC في الأردن في دعم مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية والابتكارJordan Fintech Festival، الذي من المقرر إقامته في العاصمة عمان خلال شهر أيلول المقبل.

ويهدف المهرجان إلى دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز المرونة والازدهار لجميع الأردنيين، من خلال ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. كما يسهم الحدث في تعزيز الشمول المالي، وتحسين كفاءة الخدمات المالية، وتطوير تجارب العملاء بما يتماشى مع التوجهات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا السياق، بيّن المدير العام لبنك ABC في الأردن أن مساهمة البنك في هذا الحدث تنسجم مع رؤيته في دعم الابتكار، مشيرًا إلى أن “دعم التكنولوجيا المالية هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني، وفي تطوير خدمات مصرفية أكثر كفاءة ومرونة. نحن نحرص في البنك على أن تكون مبادراتنا ذات أثر فعّال ومستدام في بناء قطاع مالي متطور يواكب التحولات العالمية، ويخدم احتياجات الأفراد والمؤسسات، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في المملكة.”

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين وتطبيق “إلى” في الأردن.