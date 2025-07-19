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جناح السفارات… نافذة على العالم بتنوعه الثقافي والكويت وكوريا تتألقان بعروض أصيلة وتفاعلية

13 ثانية ago
جناح السفارات… نافذة على العالم بتنوعه الثقافي والكويت وكوريا تتألقان بعروض أصيلة وتفاعلية

وطنا اليوم-يُعد جناح السفارات محطة جذب رئيسية ضمن الفعالية الثقافية الكبرى التي تحتفي بتنوّع الحضارات وتمازج الثقافات العالمية. ومن بين المشاركات البارزة، تلمع دولة الكويت بموروثها الأصيل، إلى جانب كوريا الجنوبية التي تقدّم تجربة معاصرة تجمع بين الحداثة والتقاليد.

 

يقدّم الجناح الكويتي ورشات حيّة لصناعة البشوت والسفن التقليدية، إلى جانب ركن لتذوق الحلويات الكويتية الشعبية وتجربة الألعاب والأزياء التراثية، فضلاً عن عرض معلوماتي متكامل عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ودوره في تعزيز الهوية الثقافية الكويتية.

 

أما الجناح الكوري، فيأخذ الزوار إلى قلب الثقافة الكورية الحديثة والتقليدية من خلال تذوّق الأطعمة والمشروبات الكورية، واستكشاف مستحضرات التجميل الشهيرة، إلى جانب شاشات عرض تفاعلية تسلط الضوء على نمط الحياة الكوري، وتجربة كتابة الأسماء باللغة الكورية بأسلوب فني مميز.

 

زورونا في جناح السفارات، وعيشوا أجواء العالم في مكان واحد… حيث تمتزج عبَق الكويت بالأصالة وحداثة كوريا بالإبهار، في مشهد ثقافي لا يُفوّت.


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