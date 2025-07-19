32 شركة وممثلون رسميون في ورشة أورنج الأردن لتعزيز بيئة العمل الآمنة والمستدامة

وطنا اليوم-في إطار التزامها الراسخ بتعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية، نظّمت أورنج الأردن ورشة عمل متخصصة على مدار يومين، في مركز أورنج للتدريب، بمشاركة أكثر من 32 شركة محلية ودولية من شركاء العمل، وبحضور ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة.

وجاءت هذه الورشة برعاية وحضور المدير التنفيذي للشؤون القانونية، التنظيمية، المصادر والتزويد/ المدير التنفيذي للموارد البشرية، الدكتور إبراهيم حرب، وبتنظيم من وحدة الموارد البشرية – إدارة التعويضات والمنافع، بهدف نشر ثقافة السلامة المهنية وتعزيز ممارسات الوقاية بين المقاولين وشركاء العمل، بما ينسجم مع التشريعات الوطنية والدولية.

وتناولت الورشة محاور متعددة ومهمة، شملت التشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة، ومخاطر بيئة العمل وأساليب الوقاية، والضمان الاجتماعي وإصابات العمل، ومعدات الوقاية الشخصية، والسلامة المرورية والإسعافات الأولية، إضافة إلى التفكير الإيجابي في بيئة العمل، واستعراض قصة نجاح أورنج الأردن في تطوير نظام الصحة والسلامة المهنية.

وأشاد ممثلو الجهات الرسمية، من وزارة الصحة ممثلة بمدير صحة العمل، الدكتور منذر بني فَيّاض، ووزارة العمل ممثلة بمديرية الصحة والسلامة المهنية، المهندس زين العابدين أحمد، ومؤسسة الضمان الاجتماعي ممثلة بالدكتور رضوان بني هاني والدكتورة مي الشريف، إضافة إلى ممثلي الدفاع المدني والمعهد المروري الأردني، مؤكدين أهمية الدور الريادي للشركات الكبرى في ترسيخ ثقافة الصحة والسلامة المهنية وحماية الأرواح.

وأكد المدير التنفيذي للشؤون القانونية، التنظيمية، المصادر والتزويد/ المدير التنفيذي للموارد البشرية في أورنج الأردن، الدكتور إبراهيم حرب، على أن صحة وسلامة جميع العاملين وشركائنا أولوية قصوى، وهي جزء أساسي من ثقافتنا المؤسسية. ومن خلال هذه الورشة، نهدف إلى رفع الوعي، وتبادل الخبرات، وتعزيز ممارسات الوقاية والالتزام بمعايير الصحة والسلامة، بما يحقق بيئة عمل آمنة وإيجابية للجميع.

واختُتمت الورشة بدعوة جميع الشركاء والمقاولين إلى الاستمرار في الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة المهنية، مع تقديم الشكر والتقدير لجميع الحضور على دعمهم ومساهمتهم الفاعلة في إنجاح هذه الفعالية المهمة.

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