نجاح لافت لـ “هندسة ” عمّان الأهلية بالقبول الاوروبي لمشروعها حول تعزيز فرص توظيف الخريجين

وطنا اليوم-حققت كلية الهندسة في جامعة عمّان الأهلية إنجازاً مميزاً يضاف إلى سلسلة نجاحاتها الأكاديمية والبحثية، وذلك بقبول مشروعها المقدم ضمن إطار برنامج “بناء القدرات في التعليم العالي” (Capacity Building of Higher Education) التابع للاتحاد الأوروبي، والذي أُعلن عن نتائجه مؤخراً من قبل المفوضية الأوروبية في بروكسل.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً لجهود ومتابعة حثيثة من إدارة الجامعة وعمادة الكلية وكادرها الأكاديمي، وبقيادة فاعلة من الدكتورة ولاء الصمادي.

المشروع المقبول يحمل عنوان: ” تعزيز قابلية توظيف ومهارات خريجي الهندسة من خلال الابتكار، والتشبيك، والتعاون، وتحديث المناهج” (Eng-Inc) .

ويهدف إلى تطوير المهارات العملية والتوظيفية لطلبة الهندسة قبل تخرجهم، من خلال استحداث دبلوم تدريبي متخصص تشرف عليه كلية الهندسة بالجامعة.

ويُشارك في تنفيذ المشروع عدد من الشركاء المحليين والأوروبيين : من ألمانيا (مدير المشروع)، البرتغال، قبرص، الأردن وفلسطين، بما يعكس الطابع التعاوني العابر للحدود، ويعزز من مكانة الجامعة إقليمياً ودولياً.

ويُعد هذا القبول دليلاً على كفاءة الكوادر الأكاديمية في جامعة عمّان الأهلية، وريادتها في تطوير البرامج التي تواكب احتياجات سوق العمل وتعزز من جاهزية خريجيها للمستقبل.