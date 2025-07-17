التعامل مع حريق طال عشرات الدونمات الحرجية في جرش

وطنا اليوم:اندلع حريق في منطقة وديان الشام بمحافظة جرش، الخميس، وفق ما أفاد محافظ جرش، مالك خريسات.

وأوضح خريسات أن بلديات المحافظة، ومديرية زراعة جرش، ومديرية المياه، تساند كوادر الدفاع المدني في جهود الإخماد.

وبين أن كوادر من دفاع مدني عجلون تساند دفاع مدني جرش في عمليات السيطرة على الحريق.

وأشار إلى أن جميع الحكام الإداريين في المحافظة يتواجدون في منطقة الحريق، لتسهيل التنسيق والتواصل مع مختلف الجهات المعنية بهدف السيطرة عليه.

وأوعز محافظ جرش للمدراء التنفيذيين داخل المحافظة لرفع الجاهزية وتقديم الدعم اللوجستي لكوادر الدفاع المدني بالآليات.

من جهته، قال مدير عام مديرية الحراج في وزارة الزراعة ، إن الفرق المختصة تتعامل مع حريق مفتعل طال عشرات الدونمات الحرجية.

وأضاف أنه جرى التعامل مع 3 مواقع للحريق في وديان الشام بغابات جرش وتم إخماد موقع واحد.

وأشار إلى أن الفرق المختصة تواجه صعوبة في الوصول إلى الغابات لكثافة الأشجار ووعورة المنطقة.

وتشارك طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي من نوع بلاك هوك، مساء الخميس في اخماد نيران الحرائق المشتعلة في منطقة ساكب وديان الشام بمحافظة جرش، والذي أتى على مساحات واسعة من الأراضي الحرجية.

وتساهم الطائرتان بالتعاون مع مجموعات الدفاع المدني في محافظة جرش وباقي الكوادر في المؤسسات والأجهزة المعنية بإخماد الحريق للحيلولة دون انتشاره إلى باقي المناطق، نظراً لصعوبة تضاريس المنطقة والتي حالت دون وصول آليات الدفاع المدني المجنزرة والمدولبة إلى موقع الحريق.

وتؤكد القوات المسلحة، استعدادها الدائم لتسخير إمكاناتها وقدراتها دعماً للجهود الوطنية في مواجهة الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة، وبما ينسجم مع رسالتها في دعم واسناد مختلف مؤسسات الدولة لتعزيز منظومة الأمن الوطني.