بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

التعامل مع حريق طال عشرات الدونمات الحرجية في جرش

45 ثانية ago
التعامل مع حريق طال عشرات الدونمات الحرجية في جرش

وطنا اليوم:اندلع حريق في منطقة وديان الشام بمحافظة جرش، الخميس، وفق ما أفاد محافظ جرش، مالك خريسات.
وأوضح خريسات أن بلديات المحافظة، ومديرية زراعة جرش، ومديرية المياه، تساند كوادر الدفاع المدني في جهود الإخماد.
وبين أن كوادر من دفاع مدني عجلون تساند دفاع مدني جرش في عمليات السيطرة على الحريق.
وأشار إلى أن جميع الحكام الإداريين في المحافظة يتواجدون في منطقة الحريق، لتسهيل التنسيق والتواصل مع مختلف الجهات المعنية بهدف السيطرة عليه.
وأوعز محافظ جرش للمدراء التنفيذيين داخل المحافظة لرفع الجاهزية وتقديم الدعم اللوجستي لكوادر الدفاع المدني بالآليات.
من جهته، قال مدير عام مديرية الحراج في وزارة الزراعة ، إن الفرق المختصة تتعامل مع حريق مفتعل طال عشرات الدونمات الحرجية.
وأضاف أنه جرى التعامل مع 3 مواقع للحريق في وديان الشام بغابات جرش وتم إخماد موقع واحد.
وأشار إلى أن الفرق المختصة تواجه صعوبة في الوصول إلى الغابات لكثافة الأشجار ووعورة المنطقة.
وتشارك طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي من نوع بلاك هوك، مساء الخميس في اخماد نيران الحرائق المشتعلة في منطقة ساكب وديان الشام بمحافظة جرش، والذي أتى على مساحات واسعة من الأراضي الحرجية.
وتساهم الطائرتان بالتعاون مع مجموعات الدفاع المدني في محافظة جرش وباقي الكوادر في المؤسسات والأجهزة المعنية بإخماد الحريق للحيلولة دون انتشاره إلى باقي المناطق، نظراً لصعوبة تضاريس المنطقة والتي حالت دون وصول آليات الدفاع المدني المجنزرة والمدولبة إلى موقع الحريق.
وتؤكد القوات المسلحة، استعدادها الدائم لتسخير إمكاناتها وقدراتها دعماً للجهود الوطنية في مواجهة الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة، وبما ينسجم مع رسالتها في دعم واسناد مختلف مؤسسات الدولة لتعزيز منظومة الأمن الوطني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:05

إغلاق 5 فنادق في البترا مؤقتا بسبب ضعف الحركة السياحية

17:46

العيسوي ينقل تحيات وتمنيات الملك وولي العهد للنائب السعود بالشفاء

16:52

الأردن يدين القصف الإسرائيلي لكنيسة دير اللاتين في غزة

16:49

نتنياهو: توصلنا لوقف النار في سوريا بالقوة لا بالطلبات

16:24

اكثر من 500 قتيل في احداث السويداء وسط نزوح لعائلات من عشائر البدو

15:56

ثروات مليارديرات الشرق الأوسط تقفز 65% والفقراء يواجهون انعدام الغذاء

15:33

الشاب أسامه فراس عواودة في ذمة الله

15:27

النص الكامل لحكم عدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين

14:40

قانونٌ أيرلنديٌّ جديدٌ: استيراد بضاعة من الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة جريمةٌ جنائيّةٌ

14:33

الجيش السوداني يعلن مقتل قائد بالدعم السريع في معركة عنيفة بالفاشر

14:26

غزيون مشمولون بمكرمة الممر الطبي : الحلم أصبح حقيقة في أردن الهاشميين

14:20

ملحم زين… صوتٌ جبلي، إحساسٌ شرقي، وحضور يملأ المكان دفئًا وهيبة

وفيات
الشاب أسامه فراس عواودة في ذمة اللهوفيات الخميس 17-7-2025وفيات الأربعاء 16-7-2025وفيات الثلاثاء 15-7-2025تمام موسى الحناحنه في ذمة الله