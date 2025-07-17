شركة جت تطلق خدمة الحجز الإلكتروني لمسافري جسر الملك حسين من فئة خدمة رجال الاعمال

وطنا اليوم:يسر شركة جت لنقل الركاب ان تعلن عن انطلاق خدمات الحجز الإلكتروني لمسافري جسر الملك حسين من فئة خدمة رجال الاعمال (VIP) وذلك اعتبارا من اليوم على موقع الشركة الالكتروني :

‏https://shorturl.at/f43La

علما بان اول رحلة لمن يتم عملية الحجز الالكتروني متاحة من يوم الاحد القادم مع استمرار الحجز للمسافرين من فئة المسافر بالرحلات العادية على منصة حجز التذاكر الإلكترونية كما هي وعلى رابط الحجز:

‏www.jett-khb.com.jo

وعليه؛ تؤكد الشركة ان موقعها الإلكتروني والمخصص لحجز كبار الزبائن ومنصة الحجز المخصصة للمسافر بالرحلات العادية هما الطريقتان الوحيدتان والمصدر الرسمي المعتمد لمعلومات وجدولة الرحلات والحجز عبر جسر الملك حسين.

وتهيب الشركة بزبائنها الكرام الراغبين بالسفر عبر جسر الملك حسين اعتماد الموقع الإلكتروني الرسمي ومنصة الحجز كوسيلة وحيدة للحصول على الخدمة، والتعرّف على التفاصيل، وأيّ إعلانات ذات صلة.

وتؤكّد أن أيّ إعلانات أو دعوات لتقديم الخدمة من جهات غير معتمدة لا يُعتد بها، ولا يُقبل بموجبها استكمال عملية الحجز أو السفر، وقد تُعرّض المسافر لمشكلات تمنع دخوله إلى الجسر.

وتُشدد الشركة على ضرورة إدخال رقم الجواز بشكل صحيح عند تعبئة البيانات، حيث سيتم مطابقة اسم الراكب ورقم الجواز لاعتماد الدخول واستخدام التذكرة.

كما دعت الشركة الزبائن الراغبين بالسفر إلى التواجد في موقع الانطلاق قبل موعد الرحلة بنصف ساعة فقط، منعاً للازدحام. وتهيب بالمسافرين الإبلاغ عن أيّ بيوعات خارج المنصة للجهات المعنية حفاظاً على حقوقهم ومنعاً لتعطّلهم، علماً بأن استكمال البيانات والحجز على المنصة لا يتجاوز 3 دقائق، ويضمن لك السفر الآمن والحجز الصحيح وفق التعليمات والأسعار الرسمية المُعلنة.