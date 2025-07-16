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اتفاقية شراكة استراتيجية بين أورنج الأردن وStarLink الرائدة في التحول الرقمي لتقديم أحدث الحلول التقنية للشركات

6 ساعات ago
اتفاقية شراكة استراتيجية بين أورنج الأردن وStarLink الرائدة في التحول الرقمي لتقديم أحدث الحلول التقنية للشركات

وطنا اليوم:في خطوة نوعية تؤكد ريادتها في السوق الأردني وتعزز التزامها بقيادة التحول الرقمي بما ينسجم مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي الوطني، أعلنت أورنج الأردن عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع شركة StarLink، الموزّع الإقليمي الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات ومقرّها دبي، وهي شركة تابعة لمجموعة .Infinigate بهدف توسيع مجموعة محفظتها في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتزويد قطاع الأعمال بحلول متطورة وآمنة تواكب متطلبات العصر الرقمي.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، والرئيس التنفيذي لـ StarLink، السيد نضال عثمان، وعدد من ممثلي الشركتين.
تجسد هذه الشراكة التزام أورنج الأردن الراسخ وسعيها الدائم لتطوير وتعزيز قدراتها التقنية، من خلال تقديم منظومة متكاملة من الحلول المتقدمة التي تدعم المؤسسات في رحلة التحول الرقمي الشاملة، عبر أحدث خدمات الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات المتطورة، وذلك بالشراكة مع كبرى مزوّدي التكنولوجيا العالميين، لتوفير أفضل الحلول التقنية التي تلبي تطلعات الزبائن وتواكب متطلبات العصر الرقمي.
وأكد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، أننا نفخر في أورنج الأردن بتوسيع شراكاتنا مع قادة التكنولوجيا في المنطقة مثل StarLink، ما يعزز قدراتنا على تقديم حلول متكاملة ومتطورة تدعم التحول الرقمي لقطاع الأعمال في الأردن. هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين زبائننا من اعتماد أحدث التقنيات بثقة وأمان، بما يسهم في نمو أعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية.
ومن جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي لـ StarLink، نضال عثمان، عن اعتزازه بهذه الشراكة لدعم تسريع تبنّي التقنيات المتقدمة في السوق الأردني. معاً، نهدف إلى تمكين المؤسسات من مواكبة المشهد الرقمي بثقة ومرونة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.
وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزام أورنج الأردن بتقديم حلول اتصالات وتقنية معلومات متكاملة ومتطورة، تدعم نمو قطاع الأعمال في المملكة، وتعزز مكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول يقود الابتكار والتحول الرقمي.


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