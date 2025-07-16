بنك ABC في الاردن يساهم في دعم قطاعي التعليم والصحة من خلال مبادرة جمعية البنوك في الاردن

وطنا اليوم:في إطار مسؤوليته الوطنية والاجتماعية والانسانية، أعلن بنك ABC في الاردن عن مساهمته في دعم قطاعي التعليم والصحة من خلال مشاركته الفاعلة في المبادرة التي أطلقتها جمعية البنوك في الأردن والتي تهدف الى تعزيز الخدمات الاساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وتأتي مساهمة بنك ABC في الأردن تأكيدًا على حرصه الدائم على إسناد الجهود الوطنية الرامية الى تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية لهذه القطاعات الحيوية التي تمثل أولوية في رؤية التحديث الاقتصادي.

وفي هذا السياق، فقد عبّر المدير العام لبنك ABC في الأردن عن اعتزازه بمساهمة البنك في دعم قطاعي الصحة والتعليم، معتبرًا ذلك جزءًا من التزام البنك تجاه المجتمع، ومؤكدًا أن الاستثمار في هذه القطاعات هو استثمار في الإنسان الأردني وفي مستقبل الوطن. كما أشار إلى حرص البنك على أن يكون أثر مساهماته مستدامًا، وأن المسؤولية المجتمعية ليست خيارًا، بل جزء لا يتجزأ من دور البنك كمؤسسة وطنية حريصة على دعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين وتطبيق “إلى” في الأردن.