الفوسفات الأردنية تدشّن مركز إسعاف وطوارئ متطور في المجمع الصناعي بالعقبة ضمن مسؤوليتها المجتمعية

وطنا اليوم:دشّنت شركة مناجم الفوسفات الأردنية مركزًا صحيًا متطورًا للإسعاف والطوارئ في المجمع الصناعي بالمنطقة الجنوبية في العقبة بسعة (10) أسرّة، وتم تزويده بكوادر طبية وتمريضية مؤهلة، وتجهيزات حديثة تواكب أعلى المعايير المعتمدة في مجال الرعاية الصحية والطوارئ.

وأشاد رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسّان، خلال زيارته مؤخرًا إلى المجمع الصناعي التابع للشركة، بمستوى الخدمات التي يقدمها المركز، مثمنًا هذا الإنجاز الذي يعكس الدور الريادي الذي تقوم به شركة مناجم الفوسفات الأردنية في دعم البنية التحتية الصحية داخل المناطق الصناعية وتعزيز الأمن الصحي فيها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، المهندس عبد الوهاب الرواد، إن إنشاء المركز يأتي انطلاقا من التزام الشركة الدائم بمسؤولياتها الوطنية والمجتمعية، ويُعد خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة الرعاية الصحية للعاملين في المجمع ومرافقه، إلى جانب خدمة المجتمع المحلي والمنطقة الصناعية الجنوبية، من خلال تقديم خدمات طبية وإسعافية مجانية ومتقدمة على مدار الساعة.

وأكد أن الشركة تولي المسؤولية المجتمعية أهمية كبيرة ضمن استراتيجيتها، وتنفذ من خلالها مبادرات مستدامة في مجالات الصحة والتعليم والتنمية المحلية، بما يسهم في دعم المجتمعات المحيطة وتعزيز أثرها الوطني المستدام.

وبيّن المهندس الرواد، أن المركز يسهم في رفع جاهزية الاستجابة السريعة للحالات الطارئة والإصابات في بيئة العمل الصناعية، بما يضمن سلامة العاملين ويحافظ على استمرارية الإنتاج وفق أعلى معايير السلامة المهنية.

واوضح أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية الشركة الرامية إلى دعم الجهود الوطنية لتطوير البنية التحتية الصحية في المناطق الصناعية، والمساهمة في الارتقاء بالخدمات المقدمة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي، والمضي قدمًا في نهج التنمية المستدامة.

ويُعد المركز نموذجًا متقدمًا للمسؤولية المؤسسية الفاعلة، ويجسد الدور الحيوي الذي تقوم به شركة مناجم الفوسفات الأردنية في دعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، عبر مبادرات نوعية تلامس احتياجات العاملين والمجتمعات في مواقع عملها.