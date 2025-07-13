رعاية استراتيجية من أورنج الأردن لمعرضي التوظيف في الجامعة الأردنية والهاشمية

وطنا اليوم:في إطار التزامها المستمر بتمكين الشباب وتوسيع آفاقهم، قدمت أورنج الأردن الرعاية لمعرضي التوظيف في كل من الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية، وقد أتاحت للطلبة فرصة التعرف على برامج الشركة ومبادراتها وخدماتها وفرصها الوظيفية. كما تم تسليط الضوء على مركز أورنج الرقمي، لتعليم البرمجة وللتصنيع الرقمي وبناء النماذج الأولية، لمنحهم الأدوات الرقمية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وسد الثغرات بين متطلبات السوق ومخرجات التعليم.

وأعربت أورنج الأردن عن فخرها برعاية هذه الفعاليات التي تندرج ضمن إطار تعاونها المستمر مع مختلف الجامعات الأردنية، مشيرة إلى أهمية توفير منصات عملية تتيح للطلبة التفاعل المباشر مع سوق العمل، والتعرف على مجالات النمو والفرص الواعدة في قطاع التكنولوجيا. كما أكدت الشركة التزامها المتواصل بدعم الشباب وتمكينهم أكاديمياً ومهنياً، من خلال تعزيز مهاراتهم الرقمية والتقنية، وربطهم بمبادرات نوعية تسهم في تنمية قدراتهم في مجالات الابتكار والريادة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المشاركة أتت استمراراً للنجاح الذي حققته أورنج الأردن في الأعوام السابقة ضمن معارض التوظيف الجامعية، حيث شكلت مشاركتها إضافة نوعية من خلال التفاعل الكبير من الطلاب واهتمامهم ببرامج مركز أورنج الرقمي.