الدغمي يرد على المجالي: لم أُوضع على الرف، بل اخترت حريتي بإرادتي

وطنا اليوم:ردّ النائب السابق والمخضرم عبد الكريم الدغمي برسالة مؤثرة ومليئة بالمعاني السياسية والوطنية على ما جاء في مقال للصحفي عبد الهادي راجي المجالي، والذي أشار فيه إلى أنه يتداول ان الدغمي وضع على الرف بسبب غيابه عن الساحة السياسية نافياً ذلك جملةً وتفصيلًا.

وقال الدغمي في رسالته التي وجهها إلى المجالي: لم يضعني أحد، ولا يجرؤ أحد على وضعي فقد اختارني الناس للبرلمان على مدى 35 عامًا متواصلة، وأنا من قرر الانسحاب حين رأيت أن هذه المؤسسة تحولت إلى ديكور مشوه لا يشبه تاريخها ولا رسالتها.”

وأضاف: الحر ليس رقية تُفصَّل على مقاس منصب، بل هو موقف وسر في داخله لا يُشترى.

وقد عشت مع الشعب، ومع حكومات لا أذكر عددها، أحاول الإصلاح ما استطعت، وأدفع وجع المواقف كحنظلٍ يسري في دمي.

وأشار إلى أن قراره بالابتعاد عن العمل البرلماني جاء احترامًا لتاريخه وللناس الذين مثلهم، مضيفًا: قررت ألا أكون شاهد زور على ما يجري، واخترت حريتي، فهي النعمة الأغلى التي لا يغني عنها منصب أو جاه أو مال.”

وختم رسالته بتأكيد إيمانه بالوطن والأمة، قائلاً: عاشت فلسطين حرة عربية من البحر إلى النهر، والأمل بهذه الأمة باقٍ ما بقيت الدنيا فنحن أمة إن سقطت تنهض لتتم مهامها.