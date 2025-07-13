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أوبن أيه آي تعتزم إطلاق متصفح إنترنت يعمل بالذكاء الاصطناعي

5 ساعات ago
أوبن أيه آي تعتزم إطلاق متصفح إنترنت يعمل بالذكاء الاصطناعي

وطنا اليوم:بعد أن أطلقت شركة بيربليكستي متصفح الإنترنت “كوميت” يعمل بالذكاء الاصطناعي، تخطط شركة “أوبن أيه آي”، الرائدة في قطاع الذكاء الاصطناعي، لإطلاق متصفح إنترنت خاص بها، مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمنافسة غوغل كروم الذي يسيطر على حصة كبيرة من سوق متصفحات الإنترنت في العالم.
وبحسب التقارير الإعلامية فإن أوبن أيه آي المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي “شات جي.بي.تي” تهدف إلى إطلاق متصفحها خلال الأسابيع المقبلة.
وعلى غرار المتصفح كوميت من بيربليكستي والمتصفح “ديا” من ذا براوزر كومباني، فإن متصفح شركة “أوبن أيه آي” يستخدم الذكاء الاصطناعي لإعادة النظر في كيفية تصفح المستخدمين للويب.
ويُفترض أن المتصفح يحتفظ ببعض تفاعلات المستخدم على منصة شات جي.بي.تي بدلاً من ربطه بمواقع الويب.
وبحسب موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، قد يدمج متصفح أوبن أيه آي وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة “أوبريتور” الذي يتولى تصفح الإنترنت لصالحها، باعتباره خاصية أساسية في المتصفح المنتظر.
وذكر موقع إنفورميشن أن “أوبن أيه آي” بدأت التفكير في إطلاق متصفح إنترنت خاص بها لمنافسة المتصفح كروم الخاص بشركة غوغل ومتصفح شركة بيربليكستي، في الوقت الذي تستهدف فيه أوبن أيه آي الوصول مباشرة إلى بيانات مستخدمي متصفحات الإنترنت والقدرة على ابتكار تجارب مستخدم جديدة دون الاعتماد على غوغل التي تمتلك كروم، أشهر متصفح إنترنت في العالم حاليا.


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