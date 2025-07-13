بنك الإسكان يوقع اتفاقية شراكة مع ” رؤية عمان” للاستثمار والتطوير لتوفير صرافات آلية على أرصفة العاصمة

وطنا اليوم:في إطار حرصه المستمر على تلبية تطلعات عملائه وتعزيز مستوى رضاهم، أعلن بنك الإسكان عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع “رؤية عمّان” للاستثمار والتطوير، وذلك بهدف زيادة عدد أجهزة الصرّاف الآلي (ATM) التابعة للبنك في العاصمة، بما يلبّي احتياجات العملاء ويُسهم في تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة وراحة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية البنك لتقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات العملاء في أماكن تواجدهم وتوفير خدماته المصرفية في مواقع يسهل الوصول إليها، حيث تشمل المرحلة الأولى من المشروع تركيب أجهزة صرّاف آلي جديدة في عدد من المواقع الحيوية في عمّان، وهي خلدا – حديقة الأميرة رحمة، شارع المدينة المنورة تقاطع سوق السلطان، شارع الملكة رانيا – بوابة مستشفى الجامعة الأردنية / بجانب جسر مشاة الباص السريع، وأخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وتتميّز هذه الأجهزة بتقديم خدمات مصرفية متطورة ومريحة وسهلة الاستخدام إضافة إلى أنظمة أمان متقدّمة تضمن أعلى معايير الحماية والموثوقية، عدا عن أماكن تواجدها على عدة أرصفة حيوية بما يتيح للعملاء الوصول إليها بيسر وسهولة.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم “رؤية عمّان” للاستثمار والتطوير بتهيئة البنية التحتية للمواقع المستهدفة وفق معايير بيئية وتصميمية حديثة تدمج أجهزة الصراف ضمن المشهد الحضري للعاصمة، بما يعزّز الراحة البصرية ويسهّل تجربة الاستخدام لكل من السكان والزوار.

وتؤكد هذه الشراكة التزام بنك الإسكان بالارتقاء المستمر بخدماته المصرفية وتقديم حلول ذكية وفعّالة تواكب احتياجات العملاء المتجددة، إذ يمتلك البنك شبكة صرافات آلية واسعة ومنتشرة تضم أكثر من 250 جهاز صرّاف آلي في جميع محافظات المملكة، ويواصل الاستثمار في تطوير بنيته التحتية الرقمية والتقنية بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم تجربة مصرفية سلسة وعصرية ترضي عملاءه أينما كانوا وفي أي وقت.