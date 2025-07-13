الهيئة الخيرية تسير قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى غزة

وطنا اليوم:سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الأحد، قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وقال الأمين العام للهيئة حسين الشبلي، إن القافلة تحمل مواد غذائية أساسية، وتم التركيز فيها على مادة الطحين.

ويأتي إرسال القافلة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.